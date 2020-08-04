ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS sınavı sonuçları açıklandı. Üniversite puanlarını öğrenen bireyler ise 2 yıllık bölümler için üniversite taban ve tavan puanları ile ilgili araştırmalara geçtiler. Özellikle iki yıllık fakültelerde okumak isteyen bireyler başarı puanları ile tavan taban puanları açıklandı mı? sorularına yanıt arıyorlar. İşte 2020 YKS 2 yıllık bölümler ve taban tavan puanları...

YÖK atlas tercih robotu 2 yıllık üniversite taban puanları 2020

YKS TERCİH KILAVUZU VE KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. T.C. Kimlik numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.

YÖK ATLAS 2 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

"Öğrenci Dostu Yeni YÖK" mottosuyla hareket eden YÖK tarafından, adayların üniversite ve meslek tercihlerini yaparken daha bilinçli karar verebilmesini sağlamak amacıyla geliştirilen Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas),Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından 10 Mart 2016'da ilk kez kamuoyu ile paylaşılmıştı.