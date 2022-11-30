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Spor Yok artık Valencia! Dünya Kupası’nda dalga konusu oldu
Spor

Yok artık Valencia! Dünya Kupası’nda dalga konusu oldu

2022 Dünya Kupası'nda Ekvador ile Senegal karşı karşıya geldi. Senegal'in 2-1 kazandığı mücadelede Ekvador turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın ilk yarısında Valencia'nın yaptığı hareket dünya basınında gündeme oturdu. Takımı 1-0 geride olmasına rağmen hakemi aldatmak için bir harekette bulunan yıldız oyuncu, otoriteler tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Yeniakit Publisher
2022-11-30 14:27:00 -
Yok artık Valencia! Dünya Kupası’nda dalga konusu oldu

Ekvador'un tek golcüsü Valencia'yı da eleştirdiler... Senegal maçında yaptığı olay nedeniyle dünya basınında dalga konusu olan Valencia'ya sert sözler söylendi. Hakemi aldatmaya yönelik hareketini ağır bulan otoriteler, Valencia'nın takımına bile saygısızlık yaptığını düşünüyor.

Ekvador gerideyken...

Karşılaşmada ilk yarının sonlarına doğru gelinirken Ekvador'un baskıyı arttırdığı dakikalarda hakemi aldatmak için Valencia'nın yaptığı hareket dalga konusu oldu. Takımının tempoyu yükselttiği anlarda yerde yatan Valencia'ya büyük eleştiri var.

"Acınası, yazıklar olsun"

Ekvadorlu taraftarlar tarafından da eleştirilen Valencia, takımının golü bulabileceği dakikalarda yerde yatarak oyunu soğutmasına büyük tepki gösteriliyor. Dünya basınında da gündem olan o hareket otoriteler tarafından eleştirildi.

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