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Yerel Yok artık! Uyuşturucuyu gözlük silme mendili paketlerine sakladılar
Yerel

Yok artık! Uyuşturucuyu gözlük silme mendili paketlerine sakladılar

Edirne'de uyuşturucuyu gözlük silme mendilleri arasına gizleyerek ticaretini yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 08:48:00 -
Yok artık! Uyuşturucuyu gözlük silme mendili paketlerine sakladılar

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekipleri uyuşturucu tacirleriyle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Uzunköprü ilçesinde bir evde yaptıkları aramada 48 gram bonzai, 8 buçuk gram metamfetamin, 1 buçuk gram skunk, 1 ecstasy hap ele geçirdi.

Sentetik uyuşturucu bonzainin 3'er 4'er gram şeklinde gözlük silme mendili paketlerine gizlendiği belirlendi.

Orijinal olarak kapatılmış tekli mendil paketleri içerisindeki uyuşturucunun tek tek satıldığı ve polis ekiplerinin dikkati sayesinde ortaya çıktığı öğrenildi.

Gözaltına alınan D.D. ve U.S. emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadeleri sonrası çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe D.D. "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı. Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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