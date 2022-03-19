Yok artık! Kendi ülkelerini kurmak için ada satın aldılar

Dünyada riskli yerlere gitmeyi seven bir grup girişimci Karayipler'den ada alarak kendi cumhuriyetlerini kurdu. Bir grup girişimcinin Orta Amerika'nın kuzeydoğu kıyısında bir Karayip ülkesi olan Belize’de bir ada satın alarak kendi ülkelerini kurmaya başladığı ortaya çıktı.

4 bin 800 metrekarelik bölgede kendi cumhuriyetlerini kuracaklar

Aralık 2019 yılında satın alınan adaya vergilerle birlikte 250 bin dolar veren girişimciler, 4 bin 800 metrekarelik adada kendi cumhuriyetlerini kurmaya hazırlanıyor.

Yatırımcılar, Coffee Caye adasında kurulan cumhuriyette kendi ulusal bayrakları, marşları ve hükümetiyle "Islandia Prensliği" adıyla dünyanın en yeni mikro ulusunu inşa ediyor.

Şimdilerde ise bu girişimci grubu adaya turist çekmek için çalışmalara başlarken, Belize şehrinden 15 dakikalık tekne yolculuğuyla ulaşılan adaya 13 kişilik bir turist kafilesinin gelmek için başvuru yaptığı açıklandı.

Bir ucundan diğer ucuna yürümenin sadece birkaç dakika aldığı ada, uzun, ince ve kahve çekirdeği gibi belli belirsiz bir şekle sahip.

Adanın, sığ bir koya inen küçük bir kumsala bakan bir açıklığın olduğu bir tarafı, gece için kamp alanı olarak kullanılırken, Coffee Caye'nin diğer yarısı bodur ve mangrovlarla çevrili durumda.

Her şey internet alan adı satın almakla başladı

Bir adaya kitle fonlaması yapma fikri, yaklaşık 15 yıl önce, projenin kurucu ortağı ve CEO'su olan Gareth Johnson'ın bir ada satın almanın ve bir mikro ulus oluşturmanın eğlenceli olabileceğine karar verdikten sonra bir internet alan adını satın almasıyla ortaya çıktı.

Politik olarak tartışmalı yerleri ziyaret etmeye adanmış sıkı bir müşteri tabanı ile, bir mikro ulus başlatmak için bir ada satın alma fikri, Johnson'ın uzak yerlere yaptığı turlarda tekrar tekrar ortaya çıkarken, satışa çıkan adaları takip etmeye ederek girişimci grubundan topladığı parayla adayı satın aldı.

100 kişiden 325 bin dolar toplandı

Adanın satın alma sürecinde her bir üyenin 3 bin 250 dolar para ödediği açıklanırken, yaklaşık 100 kişiden toplanan 325 bin dolar ile Belize’ye bağlı Coffee Caye satın alındı.

3 bin 250 dolar veren herkesin bir oy hakkına sahip olduğu adada, kişiler birden fazla hisse alabiliyor.

Kitle fonlamasıyla kurulan ilk cumhuriyet

Türünün tek örneği olan ada, satın alınmasını kitle fonlamasıyla gerçekleştiren ilk cumhuriyet oldu.

Kendinden önceki birçok mikro ulus gibi, Islandia Prensliği de bir ulus-devletin tüm geleneksel süslerini inşa etmeye başladı.

Milli marş ve bayrağı var

Bir milli marş, bir Islandia bayrağı ve yatırımcılar arasından seçilmiş bir hükümeti olan Coffee Caye'nin yatırımcıları ve ziyaretçileri otomatik olarak Islandia Prensliği'nin vatandaşları oluyor.

Adanın bir sonraki yeniliğinin kendilerine ait pasaport çıkarmak olduğunu belirten Johnson, herkesin "vatandaşlık", Lord veya Lady of Islandia gibi unvanlar satın alarak mikro ulusu destekleyebileceğini söyledi.

Johnson, "Bir ordu ve donanma olmadan bir ulusa olabildiğince yakınız" derken, "Bütün arkadaşlarıma bir adaya sahip olduğumu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.