Yok artık! İyice şirazeden çıktılar: Aşı olmayana akaryakıt yok!

Milli Gazete'nin haberine göre, dünya genelinde hükümetler vatandaşlarını korona virüs aşısı yapılması konusunda ikna etmeye çalışırken Pakistan’da bu kadarı da olmaz denilen bir akaryakıt yasağı geldi.

Akaryakıt yasağı hayrete düşürdü

Korona virüs salgının azaltılması konusunda ülkeler aşı yarışına girerken bazı vatandaşlar da korona virüs aşısı olmak istemediklerini ve bunun için zorlamanın yasal olmadığını ileri sürüyorlar.

Ülkeler vatandaşlarını korona virüs aşısı olmaları konusunda yaptırım uygulamaya devam ederken bu yaptırımlardan en ilginci Pakistan’da yapıldı. Ülkedeki akaryakıt yasağını duyan Pakistan vatandaşları durumu hayretler içinde karşılarken koronavirüs aşısı olmayanlara benzin verilmeyeceği dünyada da gündem oldu.

Pakistan hükümetinin kararı

Aşılama oranını artırmak için akaryakıt yasağına sarılan Pakistan hükümetinin kararıyla benzin istasyonlarına "Aşı yoksa akaryakıt yok" pankartlarının asıldığı görüldü.

Alınan karar doğrultusunda Pakistan’ın Lahor kentinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda sadece aşılı olanlara benzin satışı gerçekleştirdi.