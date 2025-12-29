  • İSTANBUL
Yok artık! İlk okul 1.sınıf sorusunda elendi: Milyoner olacaktı rezil oldu
Gündem

Yok artık! İlk okul 1.sınıf sorusunda elendi: Milyoner olacaktı rezil oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yok artık! İlk okul 1.sınıf sorusunda elendi: Milyoner olacaktı rezil oldu

Ekranların sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"de bir yarışmacının, henüz ilk soruda her ilk okul çocuğunun bile bileceği bir soruda elenmesi büyük şaşkınlık oluşturdu. Yarışmacının yanlış cevap verdiği soru da mezun olduğu bölüm de kısa sürede sosyal medyada gündeme damga vurdu.

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen "Kim Milyoner Olmak İster"in son bölümünde bir yarışmacı, henüz ilk soruda programa veda ederek hem stüdyoda hem de sosyal medyada büyük şaşkınlık yarattı.

TEREDDÜT ETMEDEN YANIT VERDİ

Yarışmacının karşısına, Türk alfabesindeki 29 harfin baştan sona sayılması durumunda söylenecek son üç harfin hangileri olduğu sorusu çıktı. Tereddüt etmeden verdiği cevapla hataya düşen yarışmacı, doğru şıkkı görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

 

MEZUN OLDUĞU BÖLÜM DİKKAT ÇEKTİ

Yarışmacının 'Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları' bölümü mezunu olması da dikkat çekerken, o anlar kısa sürede gündem olarak sosyal medyada çok sayıda yorum ve paylaşımın yapılmasına neden oldu.

