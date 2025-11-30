  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yaşam Yok artık! Hafriyat kamyonları trafikte böyle yarıştı
Yaşam

Yok artık! Hafriyat kamyonları trafikte böyle yarıştı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Hatay Antakya’da havaalanı yolunda iki hafriyat kamyonunun saatte 100 kilometre hızla yarıştığı anlar başka bir sürücü tarafından kaydedildi. Uyarılara aldırmayan kamyonların tehlikeli seyri trafikte paniğe yol açtı.

Hatay’ın Antakya ilçesinde havaalanı yolunda seyreden iki hafriyat kamyonu, trafikte tehlikeli bir yarışa imza attı. Asrın felaketi sonrası Hatay'da trafikte sayıları artan mikser ve hafriyat kamyonları trafiği zaman zaman tehlikeye düşürüyor.

 

Antakya ilçesi havaalanı yolunda 2 hafriyat kamyonunun yarıştığı anlar trafikteki başka bir araç sürücüsü tarafından görüntülendi. Arkalarından seyreden ve hızları 100 kilometreyi bulan kamyonların o anları anbean görüntülendi. Görüntülerde; araç sürücüsünün selektör yapmasına rağmen kamyon sürücülerinin umursamadığı görüldü.

Hatay’da sıradışı dostluk! Bu leylek kümeste tavuklarla yaşıyor
Hatay’da sıradışı dostluk! Bu leylek kümeste tavuklarla yaşıyor

Yaşam

Hatay’da sıradışı dostluk! Bu leylek kümeste tavuklarla yaşıyor

Hatay açıklarında dehşet! Oltaya dev köpek balığı takıldı
Hatay açıklarında dehşet! Oltaya dev köpek balığı takıldı

Yaşam

Hatay açıklarında dehşet! Oltaya dev köpek balığı takıldı

Hatay'da 16 kaçak göçmen yakalandı: İnsan kaçakçısı 2 kişi tutuklandı
Hatay'da 16 kaçak göçmen yakalandı: İnsan kaçakçısı 2 kişi tutuklandı

Yerel

Hatay'da 16 kaçak göçmen yakalandı: İnsan kaçakçısı 2 kişi tutuklandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23