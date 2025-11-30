Yok artık! Hafriyat kamyonları trafikte böyle yarıştı
Hatay Antakya’da havaalanı yolunda iki hafriyat kamyonunun saatte 100 kilometre hızla yarıştığı anlar başka bir sürücü tarafından kaydedildi. Uyarılara aldırmayan kamyonların tehlikeli seyri trafikte paniğe yol açtı.
Hatay’ın Antakya ilçesinde havaalanı yolunda seyreden iki hafriyat kamyonu, trafikte tehlikeli bir yarışa imza attı. Asrın felaketi sonrası Hatay'da trafikte sayıları artan mikser ve hafriyat kamyonları trafiği zaman zaman tehlikeye düşürüyor.
Antakya ilçesi havaalanı yolunda 2 hafriyat kamyonunun yarıştığı anlar trafikteki başka bir araç sürücüsü tarafından görüntülendi. Arkalarından seyreden ve hızları 100 kilometreyi bulan kamyonların o anları anbean görüntülendi. Görüntülerde; araç sürücüsünün selektör yapmasına rağmen kamyon sürücülerinin umursamadığı görüldü.