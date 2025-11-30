Güney Asya’da Muson Felaketi: Ölü Sayısı 620’ye Yükseldi
Endonezya, Tayland, Sri Lanka ve Malezya’yı vuran şiddetli yağışlar büyük bir yıkıma yol açtı. Sel ve toprak kaymalarında can kaybı 620’ye ulaşırken yüzlerce kişi hâlâ kayıp.
Güney Asya ülkelerinde günlerdir etkili olan yoğun muson yağışları, bölgeyi felaket bölgesine çevirdi. Şiddetli yağışların tetiklediği sel ve toprak kaymaları nedeniyle ölü sayısı 620’ye yükseldi.
ENDONEZYA
Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), ülkede can kaybının 303’e çıktığını duyurdu. Açıklamada, 500’den fazla kişinin yaralandığı, 279 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.
TAYLAND VE MALEZYA
Tayland Hükümet Sözcüsü Siripong Angkasakulkiat, ülkenin güney bölgelerinde etkili olan sellerde ölü sayısının 162’ye ulaştığını açıkladı.
Malezya’da ise muson yağmurları sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
SRİ LANKA
Sri Lanka’da sel ve toprak kaymaları bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. Yetkililer, yaşamını yitirenlerin sayısının 153’e yükseldiğini, 191 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.
