Orhan Karakurt'tan "Tala'al Bedru Aleyna" tepkisi: Tezviratçılara iki sözümüz var

Katolik Kilisesi'nde mayıs ayındaki Papalık Seçimi'nde seçilen Papa 14. Leo, ilk resmi dış gezisini Türkiye'ye yaptı.

Bursa'daki İznik Gölü'nde su çekilmesiyle 2014 yılında ortaya çıkan ve Aziz Neophytos adına inşa edildiği belirlenen batık bazilika kalıntısının olduğu bölgede düzenlenecek tören öncesinde Papa Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.

KÜLLİYE'DE ÖZEL PROGRAM

Heyetler arası görüşmeden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa 14. Leo, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinin Cihannüma Salonu'nda gerçekleştirilen Sivil Toplum ve Diplomatik Heyet Toplantısı'na katıldı.

TALA'AL BEDRU ALEYNA ÇALINDI

İki liderin katılımcılara hitap için salona teşrifinden önce salonda bulunan orkestra tarafından Tala'al Bedru Aleyna ilahisi çalındı.

Cumhurbaşkanı Danışmanı Orhan Karakurt, Tala'al Bedru Aleyna ilahisinin çalınmasından rahatsız olan cenaha tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Karakurt şu ifadeleri kullandı:

Tezviratçılara iki sözümüz var;

Ülkemizi ziyaret eden Papa ve heyetinin gözüne gözüne salatı ümmiye, talaelbedru ve Papa’nın önünde Ahmet Hatipoğlu hocanın Esma zikrini okudu Antakyalı arkadaşlar. Fetöcüler diyalog korkusundan Hz Peygamberin adını ezandan çıkarırken 14 defa Papa’nın yüzüne La ilaha illallah diyen koroyu tebrik etmek yerine lüzumsuzca tezvirat yapanlar var.

Vatikan’ın en yüksek seviyeli kardinalleri, farklı mezheplerin dünya metropolitleri, ortodoks Patriği önünde Hz peygamber için yazılmış iki ilahi okunmuş , salatü selam ve taleal bedru okunmuş , kim cesaret etmiş bugüne kadar buna …

Bu Papalar bir sürü Müslüman ülke gezdi. Kaç tanesinde o ülke liderleri Cumhurbaşkanımız gibi Ayet ve Hadisler eşliğinde bangır bangır Hz Peygamberin adını anabilmişler…

Geçin efendiler bu ucuz tezviratları, bunu organize eden bizler sizden daha fazla peygamber efendimize sevdalıyız. Rabbim yolundan ayırmasın bizleri…

