Türkiye'den savaş açıklaması! Karadeniz'de yayılması...

Türkiye'den savaş açıklaması! Karadeniz'de yayılması...

Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz’de Gambiya bayraklı “KAIROS” ve “VIRAT” isimli ticari tankerlere yönelik düzenlenen saldırılarla ilgili açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

Karadeniz’de Gambiya bayraklı “KAIROS” ve “VIRAT” isimli ticari tankerlere yönelik dün gerçekleştirilen saldırıları endişeyle karşılıyoruz.

Savaşın Karadeniz sathına yayılmasının ve daha da tırmanmasının önlenmesi, ayrıca ülkemizin bölgedeki ekonomik çıkar ve faaliyetlerinin olumsuz etkilenmemesi amacıyla ilgili taraflarla temaslarımızı sürdürmekteyiz.

