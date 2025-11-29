Binalarda yeni dönem başlıyor: 1 Ocak’tan itibaren zorunlu olacak

Türkiye’de su yönetiminde kritik bir dönüm noktasına giriliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, büyük ölçekli özel ve kamu binaları için yağmur suyu hasadı ve gri su sistemlerini 1 Ocak 2026 itibarıyla zorunlu hâle getirdi. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde yapılan 11 Mart tarihli değişiklikle birlikte, suyun her damlasının değerlendirileceği yeni bir altyapı düzenine geçiliyor.

Yeni düzenlemeye göre; depo hacmi 7 metreküpten büyük yapılarda, 2 bin metrekare üstü parsellerde, çatı iz düşümü 1000 metrekarenin üzerindeki özel projelerde ve kamu binalarında yağmur suyu toplama sistemi kurulması mandatory olacak. Bakanlık, bu uygulamayla yılda ortalama 6,2 milyon metreküp su tasarrufu sağlanacağını açıklıyor. Arıtılan yağmur sularının özellikle bahçe sulaması ve tuvalet rezervuarlarında kullanılması planlanıyor.

GRİ SU SİSTEMİ TURİZM TESİSLERİNDE VE AVM’LERDE ZORUNLU

Yeni sistem sadece yağmur suyuyla sınırlı değil. Duş, küvet ve lavabolardan elde edilen “gri suyun” arıtılarak yeniden kullanılması da artık bir zorunluluk hâline geliyor. Yatak kapasitesi 200’ü aşan oteller, 10 bin metrekarenin üzerindeki AVM’ler ve 30 bin metrekarelik kamu yapıları bu kapsama alındı. Gri su, yalnızca tuvalet rezervuarlarında kullanılacak ve bu uygulamanın yılda yaklaşık 4 milyon metreküp su tasarrufu getirmesi bekleniyor.

DEPOLAMA VE YERLEŞİMDE KESKİN KURALLAR

Mevzuata göre depolama tankları ağırlıklı olarak arka ve yan bahçelerde yer altına yerleştirilecek. Ön bahçeye tank koyulması gereken durumlarda ise yoldan en az 2 metre mesafe şartı aranacak.

Yağmur suyu depolama kapasitesi, çatının yapısına ve ilin yıllık yağış ortalamasına göre, toplanabilir suyun en az yüzde 6’sını karşılayacak şekilde belirlenecek. Gri su tankları ise sistemin bağlı olduğu rezervuarların en az yarısını karşılamak zorunda olacak.

DÜNYADA SIKÇA UYGULANIYOR, TÜRKİYE HIZLANIYOR

Pek çok ülke benzer uygulamalarda uzun yol kat etmiş durumda: Almanya yağmur suyu sistemi kuranlara su faturasında indirim sağlıyor; İngiltere vergi avantajı sunuyor; Japonya 30 bin metrekare üzerindeki tüm binalarda bu sistemi mecburi kılıyor. Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de 100 metrekareden büyük tüm çatılarda yağmur suyu koşulu var.

ABD’de yüz binden fazla eve sistem kuruldu, Avustralya ise yeni ruhsat için yağmur suyu depolamasını şart koşuyor. Singapur’da şehir su ihtiyacının yüzde 5’i arıtılmış yağmur suyundan karşılanıyor.

Türkiye’de 30 büyükşehirden 7’si yağmur suyu uzaklaştırmada ayrık sisteme geçmiş durumda. Ankara, Diyarbakır, İstanbul ve Kocaeli bu şehirler arasında yer alıyor. Ayrıca birçok fabrikanın topladığı yağmur sularını sulamada aktif olarak kullandığı belirtiliyor.

Yeni düzenleme ile Türkiye’nin hedefi net: Suyu kaynağında yakalamak, israfı durdurmak ve gelecek yılların su krizine güçlü bir set çekmek.