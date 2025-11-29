Bu kadın Mansur Yavaş’ı perişan etti! Mansur söylediği sözlere bin pişman oldu

Video, Mansur Yavaş'ın Ulaştırma Bakanlığı'na hitaben, "Şu Ulaştırma Bakanlığı havalimanı metrosunu niye yapmıyorsunuz? Ulaştırma Bakanlığı bizden zengin değil mi?" şeklindeki sözleriyle başlıyor.

Kadın yorumcu bu sözlere yanıt olarak, belediyenin yapması gereken işi niye Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığını sorguluyor ve bütçeleri karşılaştırarak eleştirisini derinleştiriyor:

Ulaştırma Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi: 605 milyar lira

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2026 yılı bütçesi: 205 milyar lira

Yorumcu, Ulaştırma Bakanlığı'nın 81 ile hizmet verdiğini, ancak 205 milyar lira bütçeye sahip olan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin neden hizmet veremediğini soruyor.

Polemik Konusu Harcamalar ve Metro

Kadın yorumcu, Mansur Yavaş yönetiminin harcamalarını eleştirerek, metro yapımı yerine başka yerlere kaynak ayrıldığını iddia ediyor:

Anıtkabir Karşısındaki Direkler: İki direğe 2 milyar 200 milyon TL harcandığı iddia ediliyor. Yorumcu, "Bu parayı vereceğinize metro yapsaydınız demezler mi?" diye soruyor.

Konser Harcamaları: 5 milyonluk konserlere 80 milyonluk fatura kesildiği iddia edilerek, "Bir zahmet metro yapsaydınız demezler mi?" deniliyor.

Yol Çalışmaları ve Yapay Zeka Tartışması

Yorumcu, Ankara'daki trafik yoğunluğunun %90'lara çıktığını belirterek, Mansur Yavaş'ın daha fazla yol yapmamasını eleştiren bir açıklamasını gündeme getiriyor:

Mansur Yavaş'ın, insanların tepkisi üzerine, yol yapmama kararını desteklemek için "Yapay zekaya sorduk, o da aynı şeyi söylüyor" dediği iddia ediliyor. Yorumcu bu durumu "saçma sapan bir açıklama" olarak nitelendiriyor ve "Belediye başkanlığını komple yapay zekaya devredin" diyerek tepkisini dile getiriyor.

Yorumcu sözlerini, Mansur Yavaş'ın altı yılda 1 metrelik metro yapmayı bile beceremediğini ve Bakanlıkların belediyenin arkasını toplamak zorunda olmadığını söyleyerek sonlandırıyor ve "Hakikaten akıl tutulması, Allah Ankaralılara sabır versin" ifadelerini kullanıyor.