  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya Sisi: “Dünya, Filistin halkının efsanevi direnişine tanıklık ediyor”
Dünya

Sisi: “Dünya, Filistin halkının efsanevi direnişine tanıklık ediyor”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sisi: "Dünya, Filistin halkının efsanevi direnişine tanıklık ediyor"

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü’nde Mahmud Abbas’a gönderdiği mesajda Filistin halkının onurlu duruşuna dikkat çekti ve Gazze’nin yeniden inşası için uluslararası topluma çağrı yaptı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a bir mesaj gönderdi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Sisi’nin mesajında Filistin halkının zulme ve zorbalığa karşı sergilediği “efsanevi direnişin” tüm dünyanın gözü önünde yaşandığını vurguladığı belirtildi.

Sisi, Mısır’ın Filistin davasına yönelik “sabit ve sarsılmaz” desteğini yineleyerek, Filistin halkının topraklarına bağlılığını sürdürdüğünü, haklarından vazgeçmediğini ve onurla direndiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı, mesajında ayrıca uluslararası toplumu Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarının yol açtığı büyük yıkımın yeniden inşasında sorumluluk üstlenmeye çağırdı.

Sisi, Filistin halkının maruz kaldığı acıların yalnızca Gazze ile sınırlı olmadığını, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de baskının sürdüğünü hatırlattı.

 

Mısır'dan Sudan çağrısı
Mısır'dan Sudan çağrısı

Dünya

Mısır'dan Sudan çağrısı

Mısır Türkiye’yi pas geçti rotayı Fransa’ya çevirdi
Mısır Türkiye’yi pas geçti rotayı Fransa’ya çevirdi

Gündem

Mısır Türkiye’yi pas geçti rotayı Fransa’ya çevirdi

İsrail’den dehşete düşüren infazlar: Teslim olan 2 Filistinliyi katlettiler
İsrail’den dehşete düşüren infazlar: Teslim olan 2 Filistinliyi katlettiler

Dünya

İsrail’den dehşete düşüren infazlar: Teslim olan 2 Filistinliyi katlettiler

{relation id:1967535 slug:'israilden-dehsete-dusuren-infazlar-teslim-olan-2-filistinliyi-katlettiler'}

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23