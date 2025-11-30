Sisi: “Dünya, Filistin halkının efsanevi direnişine tanıklık ediyor”

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a bir mesaj gönderdi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Sisi’nin mesajında Filistin halkının zulme ve zorbalığa karşı sergilediği “efsanevi direnişin” tüm dünyanın gözü önünde yaşandığını vurguladığı belirtildi.

Sisi, Mısır’ın Filistin davasına yönelik “sabit ve sarsılmaz” desteğini yineleyerek, Filistin halkının topraklarına bağlılığını sürdürdüğünü, haklarından vazgeçmediğini ve onurla direndiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı, mesajında ayrıca uluslararası toplumu Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarının yol açtığı büyük yıkımın yeniden inşasında sorumluluk üstlenmeye çağırdı.

Sisi, Filistin halkının maruz kaldığı acıların yalnızca Gazze ile sınırlı olmadığını, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de baskının sürdüğünü hatırlattı.

