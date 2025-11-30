Milyarlarca 'boncuk' kıyıya vurdu! Bunlar neyin nesi?

Camber Sands sahiline yayılan plastik boncuklar, İngiltere’nin son yıllardaki en büyük çevre felaketlerinden biri olarak kayda geçti.

İngiltere’nin güney kıyısındaki Camber Sands sahili, tarihin en büyük mikroplastik felaketlerinden biriyle karşı karşıya. Bir su arıtma tesisindeki mekanik arıza sonrası 10 ton (yaklaşık 650 milyon) siyah plastik biyo-boncuk Kanal’a karışarak kumların, derelerin ve tuz bataklıklarının her yerine yayıldı.

Atıksu arıtımında kullanılan bu boncuklar, 2 mil uzunluğundaki kumsalı kısa sürede kapladı. Yerel çevre grupları ve gönüllüler, olayın ”katı halde bir petrol sızıntısı” olduğunu belirterek alarm veriyor.

Yirmi yıldır kıyıdaki plastik kirliliğini gözlemleyen Andy Dinsdale, gördükleri manzaranın “şoke edici” olduğunu söyledi.



“Boncuklar o kadar küçük ki insanlar taş zannedip yanından geçiyor. Ama bunlar sonsuza dek yok olmayacak,” dedi.

İlk günlerde yüzlerce gönüllü süzgeç ve kovalarla sahile koştu. Southern Water adlı şirket özür dileyerek temizlik çalışmalarını üstlendi ancak bölge halkı, maliyetin sonunda faturalara yansıyacağından endişeli.

Şirket, plastik boncukların “toksik olmadığını” savunsa da çevre uzmanları bunun gerçeği yansıtmadığını belirtiyor.

1990’lardan bu yana kullanılan geri dönüştürülmüş plastiklerin kurşun, antimon ve brom gibi ağır metalleri barındırdığı ifade ediliyor. Ayrıca boncuklar, denizde sürüklenirken PFAS gibi yok olmayan kimyasalları toplayabiliyor. Bu maddeler balıklar, kuşlar ve foklar tarafından yutulduğunda besin zincirine girerek insanlara kadar taşınabiliyor.

Kirliliğin etkisi ülke sınırlarını aşmış durumda. Ekim sonunda Fransa’nın kuzey kıyısında, ardından Belçika’da da aynı boncuklara rastlandı. Uzmanlar, sızıntının bölgesel bir ekolojik tehdit haline geldiğini söylüyor.