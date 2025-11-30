  • İSTANBUL
Yerel Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Yerel

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Bolu’da kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili olmaya başladı. Kartalkaya, Kındıra, Sarıalan ve Aladağ yaylaları beyaz örtüyle kaplandı.

Bolu'da kar yağışı başladı. Köroğlu Dağı'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya ile Kındıra, Sarıalan ve Aladağ yaylaları bölgesinde etkili olan sağanak, gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle yerini kar yağışına bıraktı.

Bölgede aralıklarla etkili olan yağışın ardından doğa beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.

