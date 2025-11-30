Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: “Evlatlarımızın vatanlarına geri dönmesini istiyoruz”

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında önemli mesajlar verdi.

Yeni Suriye yönetiminin diplomatik temaslarını sürdürdüğünü belirten Şeybani, ülke dışındaki tüm Suriyelilere seslenerek “Yeni Suriye’de tüm Suriyeli evlatların geri dönmesini istiyoruz” dedi.

Şeybani, ateşkese bağlılıklarını koruduklarını vurgularken başka ülkelerde yaşayan Suriyelilerin güvenli ve istikrarlı bir ortamda vatanlarına geri dönebileceğini söyledi.

İSRAİL’İN SALDIRILARINA TEPKİ

Şeybani, özellikle İsrail’in son dönemde Beyt Cin’de gerçekleştirdiği saldırılara tepki göstererek, “Halkımızı korumaya ve bölgesel gerilimi önlemeye kararlıyız” ifadelerini kullandı. İsrail’in eylemlerinin Suriye’nin egemenliğini ve uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini belirtti.

DANİMARKA’DAN "ORTAKLIK" MESAJI

Görüşmede söz alan Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen ise Suriye ile ilişkilerini geliştirmek istediklerini belirterek, “Suriye halkını destekleyen ülkelerden biriydik; şimdi bu desteği iki ülke arasında gerçek bir ortaklığa dönüştürmek istiyoruz” dedi.

SURİYE’DE BİR YILDA DEĞİŞEN DENGELER

Suriye’de 27 Kasım 2024’te muhalif gruplar, İdlib’den Halep’e doğru ilerleyerek geniş çaplı “Özgürlük Şafağı” operasyonu başlatmıştı.

Heyet Tahrir Şam ve Suriye Milli Ordusu'nun da katıldığı harekât kapsamında ilk dört gün içinde bin kilometrekarelik alan kontrol altına alınmış, 29 Kasım’da Halep merkezine girilmişti.

Stratejik Serakib ilçesi ve M4-M5 karayolları muhaliflerin eline geçti. Operasyonun ilerleyen günlerinde Tel Rıfat, Münbiç, Morik ve Zeynel Abidin Dağı bölgeleri de kontrol altına alındı.

Rejim güçleri ile Rusya’nın yoğun saldırıları muhaliflerin ilerleyişini durduramadı. 8 Aralık’ta başkent Şam’ın muhaliflerin kontrolüne geçmesiyle Baas rejimi çöktü. Beşşar Esed ise ülkeyi terk ederek Rusya’ya kaçtı.