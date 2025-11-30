Asgari Ücret İçin Zam Senaryoları Yetersiz!

Hükümet, işçi ve işveren temsilcileri asgari ücret için masaya oturmaya hazırlanıyor. TÜRK-İŞ’e göre dört kişilik bir aile için açlık sınırı 30 bin TL’ye dayandı. Mevcut zam senaryoları yetersiz bulunurken, geçim şartlarının ağırlığı kamuoyunda endişeye neden oluyor. DİSK, 2026 yılı için 45 bin TL talep ederken, HÜDA PAR ise “Asgari ücret geçinmeye yetmiyor” açıklamasıyla vicdani sorumluluk çağrısında bulundu.

2026 yılı asgari ücretini belirlemek üzere toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yürütülecek görüşmeler öncesi kamuoyunda beklentiler artarken, geçim sınırını zorlayan ekonomik koşullar masadaki pazarlığın seyrini belirleyecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sürece ilişkin yaptığı değerlendirmede, asgari ücretin çalışma hayatının en temel ücret seviyesini ifade eden bir gösterge olduğuna dikkati çekti. Bakan Işıkhan, "Temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır." ifadesini kullandı.

İlk Toplantıda Takvim Belirlenecek

Gelecek hafta yapılacak ilk toplantıda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Bakanlıktaki ilk görüşmede, sürecin işleyişine dair takvimin oluşturulması bekleniyor. Devam eden toplantılarda ise tarafların beklentileri, ekonomik veri ve analizler ile yapılan çalışmalar masaya yatırılacak.

Karar 31 Aralık'a Kadar Açıklanacak

Komisyonun, nihai kararı belirleyene kadar 4 toplantı yapması öngörülüyor. Komisyon, kararlarını oy çokluğuyla alıyor. Yeni asgari ücret rakamının 31 Aralık tarihine kadar belirlenmesi ve kamuoyuyla paylaşılması hedefleniyor. Belirlenecek yeni ücret, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Açlık Sınırı 29 Bin Lira Oldu

TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Kasım 2025 sonuçları açıklandı.

TÜRK-İŞ, kasımda 4 kişilik aile için "açlık sınırı"nı 29 bin 828 lira, "yoksulluk sınırı"nı 97 bin 159 lira olarak hesapladı. Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 38 bin 752 lira oldu.

Asgari Ücret Zammı İçin Beklentiler

Geçen yıl asgari ücrete ilişkin zam tahmini tutan ABD'li banka JPMorgan 2026 yılı asgari ücretinin yüzde 20 artırılacağını tahmin ettiğini açıklamıştı.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 2026 yılında vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranı yüzde 25,49 olarak resmileşti. Bu karar asgari ücrete yüzde 25 zam yapılması yönündeki beklentileri de güçlendirdi.

Asgari ücret hesaplamalarında Merkez Bankası'nın yüzde 31-33 aralığındaki yıl sonu enflasyon hedefi de öne çıkıyor. TCMB'nin hedefine göre, asgari ücret yüzde 31 oranıyla net 28 bin 956 TL, yüzde 32 oranıyla net 29 bin 177 TL ve yüzde 33 oranıyla da net 29 bin 398 TL olarak hesaplanıyor.

Merkez Bankası'nın 2026 için hedeflediği yüzde 16'lık enflasyona göre ise net asgari ücretin 25 bin 640 TL olması bekleniyor. Asgari ücret, şu anda bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler uygulandığında net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Mevcut Zam Senaryoları Yetersiz

2025 Temmuz ayına yaklaşılırken asgari ücretle geçinmeye çalışan milyonlarca vatandaş için umut, yeniden belirlenecek ücret artış oranına bağlandı. Şu anda 22.104 TL olan asgari ücretin %25 ila %33 arasında artırılacağı iddiaları basında geniş yer bulsa da beklentileri karşılamıyor.

Kira, enerji, ulaşım, gıda, giyim ve eğitim gibi temel kalemleri karşılamaya çalışan bir asgari ücretli, geride kalan aylarda ayakta kalmak için neredeyse insanüstü bir mücadele veriyor. Temmuz 2025 fiyatlarına göre sadece bir çalışanın ortalama giderleri şöyle:

Kira: 20.000–25.000 TL

Gıda: 8.000–12.000 TL

Ulaşım: 1.500–2.000 TL

Elektrik, su, doğalgaz: 3.000–4.000 TL

Giyim ve diğer ihtiyaçlar: 5.000–7.000 TL

Toplamda asgari giderler 37.500 TL ile 50.000 TL arasında değişirken, halen 22.104 TL olan maaş ve önerilen artış oranları bu rakamların çok gerisinde kalıyor.

DİSK Talebini Açıkladı

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Aralık ayında başlayacak 2026 yılı asgari ücret görüşmeleri öncesinde sendikanın talebini açıkladı.

Çerkezoğlu, 2026 yılı için asgari ücretin en az 45 bin TL olması gerektiğini belirterek hükümete ve işverenlere "gerçek bir toplu pazarlık süreci" çağrısı yaptı.

Dört kişilik bir ailenin tüm fertleri çalışsa dahi gelirlerinin yoksulluk sınırını geçemediğini vurgulayan DİSK Başkanı, bu tablonun kabul edilemez olduğunu ifade ederek, "Asgari ücret, işçinin ailesiyle birlikte insanca yaşayabileceği düzeyde belirlenmelidir." dedi.

HÜDA PAR: Asgari Ücretle Geçinmek İmkânsız

HÜDA PAR Sözcüsü Yunus Emiroğlu, asgari ücret belirlenirken vicdani sorumlulukla hareket edilmesi gerektiğine dikkat çekerek asgari ücretle aile geçindirmenin imkânsızlığına vurgu yaptı.

Çalışan işçilerin yarısına yakınının asgari ücretli olmasını ücret politikasının en temel sorunu olarak nitelendiren Emiroğlu, "Yüksek asgari ücretli oranı ve çoğu zaman açlık sınırının altına sarkan asgari ücret miktarı, kronikleşmiş bir tartışma konusu olarak 'Tespit Komisyonunun' toplanacağı her yılın son ayında ana gündem konusu oluyor. Asgari ücretin belirlenmesinde bir diğer tartışma konusu da gerçekleşen enflasyonun mu yoksa hedef enflasyonun mu esas alınacağıdır. Enflasyon artışlarının asgari ücret artışlarına bağlanması ve enflasyonla mücadelenin temel şartının asgari ücretlilerin boğazına yapışmaya indirgenmesi de ayrı bir garabet haline gelmiştir. Ücretleri yalnızca teknik verilere indirgemek, insanca hayatın asgari şartlarını göz ardı etmek anlamına gelir." şeklinde konuştu.

Her çalışan gibi asgari ücretlinin de barınma, beslenme ve ailesine bakma gibi temel yükümlülükleri olduğunu belirten Emiroğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye’de ekonomik zorlukların dayattığı zorlu şartlar, ne yazık ki mevcut asgari ücretle aile geçindirmeyi imkânsızlaştırmaktadır. Üretimde en azami işlevi sırtlayan asgari ücretli, geçinmede asgari şartlara bile layık görülmemektedir."

Tüm taraflara çağrıda bulunan HÜDA PAR Sözcüsü Emiroğlu, "Açlık sınırının 28 bin TL’yi, yoksulluk sınırının 92 bin TL’yi aştığı mevcut şartlarda asgari ücret belirlenirken tüm taraflar teknik veriler ya da enflasyonla mücadele parametrelerinden önce vicdani sorumlulukla hareket etmelidirler." ifadelerini kullandı.

DOĞRU HABER