Green Card 2025 başvuruları neden gecikti? DV-2027 Green kart başvuruları ne zaman başlayacak, değişiklikler neler?

ABD’de uygulanacak yeni sistem nedeniyle Green Card 2025 başvuruları gecikti. Federal hükümetin kapanması ve süreçte yapılacak düzenlemeler başvuruların açılmasını erteledi. Sızdırılan başvuru formunda pasaport bilgilerinin ve pasaporttaki biyografik sayfanın yüklenmesi gerektiği görüldü. Ayrıca 1 dolarlık başvuru ücretinin kredi kartı ile ödeneceği doğrulandı. Bazı ülkelerin bu yıl çekilişe dahil edilmeyeceği bilgisi de dikkat çekti.

GREEN CART 2025 BAŞVURULARI NEDEN GECİKTİ?

Green Card 2025 başvurularının gecikmesinin nedeni federal hükümetin yaklaşık 43 gün süren kapanması oldu. Başvuru sisteminin bağlı olduğu kurumların çalışamaması nedeniyle süreç durdu. Hükümetin yeniden açılmasıyla birlikte hazırlıkların tamamlanması bekleniyor.

GREEN KART 2025 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başvurular henüz başlamadı. Sistem güncellemelerinin ardından sürecin kısa süre içinde devreye alınacağı belirtiliyor. Yetkililer, başvuruların yıl bitmeden açılabileceğini ifade etti.

DV-2027 GREEN CARD BAŞVURU ÜCRETİNDE HANGİ DEĞİŞİKLİK YAPILDI?

Yeni düzenlemeyle DV-2027 Green Card başvuru ücreti 1 dolar olarak belirlendi. Sızdırılan ödeme ekranında Visa ve Mastercard seçeneği bulunduğu görüldü. Ödeme aşamasında kredi kartlarının yurt dışı işlemlere açık olması gerekiyor. Bankada dolar hesabı bulunması zorunlu değil; işlem bankanın kuruna göre Türk lirası olarak yansıtılacak.

GREEN CARD BAŞVURULARINDA PASAPORT ŞARTI GERİ Mİ GELDİ?

DV-2027 için sızdırılan form görüntülerinde pasaport şartının geri geldiği görüldü.

Formda;

Pasaport numarası,

Son geçerlilik tarihi,

Pasaportun verildiği ülke,

Pasaporttaki biyografik fotoğraf sayfası ve imzalı sayfanın yüklenmesi zorunlu olarak yer aldı. Bu bilgiler, pasaport şartının yeniden uygulanacağını gösteriyor.

GREEN CARD BAŞVURULARINDA HANGİ ÜLKELER SÜRECE DAHİL EDİLMİYOR?

ABD’de yoğun nüfus nedeniyle bazı ülkeler bu yıl Green Card başvuru sürecine dahil edilmeyecek.

Listede şu ülkeler bulunuyor:

Çin

Hindistan

Pakistan

Kanada

İngiltere

Brezilya

Kolombiya

Filipinler

Bu ülkelerin çekilişe katılamaması başvuru yoğunluğunu azaltması bekleniyor.

GREEN CARD FORMUNDA HANGİ YENİ ALANLAR YER ALIYOR?

Sızdırılan formda dikkat çeken yenilikler şunlar oldu:

1. Pasaport zorunluluğunun geri dönüşü: Pasaport bilgileri ve pasaporttaki fotoğraflı sayfanın yüklenmesi isteniyor.

2. 1 dolarlık başvuru ücreti ekranı: Ödemeler Visa ve Mastercard ile yapılacak.

3. Orta ad (Middle Name) alanı: Formda yine yerini koruyor.

4. Pasaport fotoğrafı ve imzalı sayfanın yüklenmesi: Dijital olarak sisteme aktarılması gerekiyor.

5. Bazı ülkelerin başvuru dışı bırakılması: Yoğun nüfusa sahip sekiz ülke bu yıl çekilişe dahil değil.