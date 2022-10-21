Yok artık Galatasaray! Bu transfer hamlesi çok konuşulur...

Liglerde yavaş yavaş devre aralarına yaklaşılırken, sözleşmesi bitecek oyuncular gündeme gelmeye başladı. Manchester City'nin kaptanı İlkay Gündoğan'ın hala daha sözleşme yenilememiş olması İngiltere basınında yankı uyandırdı. Bunun yanında Leicester City'de forma şansı bulmakta zorlanan Çağlar Söyüncü'nün de Ocak ayında bedava bir şekilde imza atabilecek olması Türk takımlarını harekete geçirdi.

Süper Lig ekipleri gözünü sözleşmesi bitecek oyunculara dikti. Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan ve Leicester City'nin savunmacısı Çağlar Söyüncü'nün Ocak ayında istediği takıma imza atabilmeleri sonrası hareketli saatler başladı.

Bu sene kesinlikle şampiyon olmak isteyen Galatasaray, sezon başında yaptığı transferlerle niyetini açık açık belli etmişti. İlkay ve Çağlar'ın sözleşmesinin bitiyor olması sarı-kırmızılıları harekete geçirdi. İkisini de kadroya katmak isteyen Galatasaray pusuya yattı.

Hem İlkay hem de Çağlar'ın Ocak ayında istedikleri takıma bedavaya imza atabilecek olmaları Galatasaray'ı bu konuda heveslendirdi. Maaş konusunda iki oyuncuyla da anlaşılması durumunda önümüzdeki sezon hem Çağlar hem de İlkay parçalı formayı giyecek. Bu olayın sosyal medyaya yansımasının ardından Galatasaraylı taraftarlar "Türkiye'de şampiyon belli oldu" şeklinde tweetler atmaya başladı.