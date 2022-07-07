Yok artık Fenerbahçe! Dünya yıldızı için girişimler başlatıldı...

Yeni hocası Jorge Jesus ile çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de gündem forvet transferi... Şu ana dek 3 yeni isimle kadrosunu güçlendiren Sarı-Lacivertli ekip, birçok isimle temaslarını sürdürürken listedeki oyunculardan Edinson Cavani'nin menajerinin İstanbul'a geldiği öğrenildi. Ses getirecek transfer için ilk görüşme sağlanırken taraflar birbirlerine tekliflerini sundu.

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de gündem transfer... Henrique Lincoln, Bruma ve Emre Mor'da mutlu sona ulaşan Sarı-Lacivertli ekip birçok isimle temaslarını sürdürürken tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus gerçekleştirilen hazırlık mücadeleleri sonrası raporunu yönetime sundu.

Özellikle gol yollarında etkili bir ismi kadrosuna katmak isteyen Sarı-Lacivertli ekip, taraftarı oldukça heyecanlandıracak bir oyunucuyu gündemine almıştı. Buna göre; Bir dönem Napoli, Paris Saint-Germain ve Manchester United gibi dev kulüplerde forma giyen dünyaca ünlü yıldız Edinson Cavani'yi listenin başına yazan Fenerbahçe'ye bu isimden yeni bir haber geldi.

MENAJERİ İSTANBUL'DA!

Sabah'a göre bonservisi elinde olan Uruguaylı golcü Edinson Cavani'nin hem abisi hem de menajeri olan Walter Guglielmone, İstanbul'a geldi ve Fenerbahçeli yöneticilerle masaya oturdu.

35 yaşındaki yıldız oyuncunun menajerinin Fenerbahçe için vereceği olumlu haberi beklediği kaydedilirken. Bonservisi elinde olan Uruguaylı yıldızı ikna etmek için yıllık maaşın yanında imza parası formülü geliştirileceği kaydedildi.

Çıkan bu haberler sonrası taraftar ikiye bölünürken, kimi Fenerbahçeliler bu transferin kendilerini şampiyon yapacağını yazarken, kimileri Cavani'nin ikinci Falcao vakası olacağı görüşünü bildirdi.

Uruguay'ın Danubio U19 takımında yetişen Edinson Cavani, 2006 yılında A Takım'a yükseldi. 1 yıllık performansıyla kısa sürede dikkat çekmeyi başaran Cavani, 5 milyon euroya İtalyan ekibi Palermo'ya transfer oldu. 2011 yılında ise 12 milyon euro ödenerek Napoli'nin yolunu tuttu.