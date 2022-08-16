Yok artık Domenec Torrent! Sonunda bunu da yaptı...

Galatasaray'da yolların ayrıldığı Domenec Torrent, imaj hakkının zarar gördüğü gerekçesiyle sarı-kırmızılı kulübünden tazminat talep etti.

Yeni sezon öncesi Domenec Torrent ile yolları ayırarak Okan Buruk ile anlaşan Galatasaray'a İspanyol çalıştırıcıdan kötü haber geldi. Torrent, sarı-kırmızılı kulübü FIFA'ya şikayet etti.

Akşam'a göre; Torrent, imaj hakkının zarar gördüğü gerekçesiyle sarı-kırmızılı kulüpten tazminat talep etti.

Başkan Özbek, Torrent ile yollarını ayırdı

Dursun Özbek yönetimindeki Galatasaray'da Domenec Torrent ve ekibiyle yolların ayrıldığı resmen açıklanmıştı. Sarı-kırmızılılardan yapılan bilgilendirme mesajında, "Teknik Direktör Domènec Torrent Font ile yardımcıları Jordi Gris Vila, Jordi Guerrero Costa, Julián Jiménez Serrano ve Ricard Segarra Aragay’ın sözleşmeleri Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. tarafından feshedilmiştir" denildi.

158 gün görevde kaldı

Galatasaray'da Burak Elmas döneminde Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Domenec Torrent, sarı-kırmızılıların başında 158 gün kaldı. İspanyol teknik adamın gelişi de gidişi kadar olay oldu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Fatih Terim'le yolların ayrılması süreci nedeniyle hem Burak Elmas hem de Domenec Torrent'e bir türlü olumlu yaklaşım sergileyemedi.