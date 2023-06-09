Yok artık dedirten tedavi yöntemi! Canlı balığı alıp...

Hindistan'da binlerce astım hastası her yıl Haziran ayında Haydarabad kentine akın ediyor. Canlı balık yiyerek astım ve solunum problemlerini yenebileceklerine inanan pek çok kişi, sarı renkteki bitkisel macuna bulanmış balık için uzun kuyruklar oluşturuyor.

Hindistan'da her yıl düzenlenen tedavi etkinliği bu yıl da gerçekleşti.

Sarı renkte bitkisel macuna bulanmış canlı balıkları yutarak şifa bulacağına inanan yüzlerce kişi, Hindistan'ın Haydarabad kentine akın etti. Bilimsel ise hiç bir dayanağı yok.