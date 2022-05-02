'Yok artık' dedirten olay! Ceset torbasına konulan hastanın yaşadığı anlaşıldı

Çin'de bakımevindeki yaşlı bir hasta, öldü zannedilerek ceset torbasına konuldu. Yaşadığı anlaşılan hasta, geri taşınarak torbadan çıkarıldı.

Çin'in Putuo ilçesindeki Şinçangcıng Yaşlı Bakım Hastanesi önünde hazmat tulumlu morg görevlileri, teslim aldıkları hastayı ceset torbasının içerisine koydu.

Morg görevlileri, sedye ile taşınan torbanın içine baktıklarında, öldü zannedilen yaşlı adamın yaşamakta olduğunu fark etti.

Yaşam işaretleri olduğunu bildiren görevliler, hastayı getirenleri uyardı. AA’nın haberine göre; ölmediği anlaşılan hasta yeninden içeri taşındı. Kentte karantina tedbirlerinin altıncı haftasına girilirken, kısa sürede duyulan olay tepkilere yol açtı.

Hasta, yeniden bakıma alındı

Putuo Yurttaşlık İşleri Bürosu, yaptığı açıklamada olayı doğruladı. İhmal sebebiyle soruşturma başlatıldığını, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılacağını bildirdi. Açıklamada hastanın yeniden bakıma alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Bakım hizmetlerindeki sıkıntı, vatandaşların tepkisini çekiyor

Kentte kapanma nedeniyle bakım hizmetlerinin sağlanmasında yaşanan sıkıntılar yurttaşların tepkisini çekmişti.

Daha önce Puşi ilçesindeki Donghay Yaşlı Bakım Hastanesi'nde çok sayıda hastanın, bakım personelinin karantinaya girmesi ve aile refakatçilerinin hastaneye kabul edilmemesi nedeniyle bakım eksikliğinden yaşamını yitirdiği bildirilmişti.