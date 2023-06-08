‘Yok artık’ dedirten açıklama geldi! 6 milyon Arap Türkiye'ye geliyor

TÜROB Başkanı Müberra Eresin, haziran ayının ikinci haftasında okulların tatile girmesiyle çok güçlü bir talep bekledikleri Ortadoğu ve Körfez ülkelerinden yüzde 20 artışla 20 milyon ziyaretçi hedeflediklerini söyledi.

Turizm Güncel'de yer alan habere göre, Ortadoğu ve Körfez bölgelerinin Türk turizminin lokomotif pazarları haline geldiğini belirten Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, istikrarlı büyüme gösteren bu pazarların güçlü bir toparlanma sergilediğini kaydetti. Eresin, bu yıl 60 milyon turist, 56 milyar dolar gelir hedefleyen Türkiye’nin Ortadoğu ve Körfez bölgesinden 2023 yılında yüzde 20 artışla 6 milyon ziyaretçiye ulaşmayı hedeflediğini belirtti.

“Yüzde 20 artış bekliyoruz”

TÜROB tarafından Dubai’de düzenlenen ATM Dubai Turizm Fuarına ilişkin raporda görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Müberra Eresin, bölgeden rezervasyonlarda, haziran ayının ikinci haftasıyla birlikte hızlı artışlar kaydedileceğini belirtti. Eresin, “Bölgeden talep oldukça iyi. Özellikle haziran ayının ikinci haftasında bu bölgede okulların tatile girmesiyle çok güçlü bir talep bekliyoruz. Bu pazarlarda geçen yıla göre yüzde 20 civarında artış bekliyoruz” dedi. Bölgeden ziyaretlerin haziran-ekim döneminde yoğunlaşacağına dikkat çeken Eresin, “İstanbul ana destinasyon olmak üzere Bursa, Yalova, Sakarya (Sapanca), Bolu (Abant), Trabzon, Antalya, Muğla (Bodrum), Ordu ve Samsun’un en çok tercih edilecek illerimiz olması bekleniyor” diye konuştu.

TÜROB raporunda özetle altı çizilen konular şöyle:

* Arap turistlerin rotalarındaki en önemli ve en çok rağbet gören ülke olan Türkiye, rakip ülkeler karşısında her bakımdan avantajlı konumda yer aldı. Son zamanlarda Arap turistler yeşil ve serin destinasyon tercihlerinin yanı sıra Muğla ve Antalya gibi sıcak ve denize kıyısı olan destinasyonlara da ilgi göstermeye başlarken, Arap turistler genelde kalabalık gruplar ve geniş aileler halinde seyahat etmeyi tercih ediyor.

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* Lüks konaklama tesislerinin fazlalığı ve zengin Arap turistlerine hitap eden lüks alışveriş imkanı nedeniyle İstanbul, Arap turistlerin ilk tercihi oluyor. İstanbul’un yanı sıra Bursa, Bolu, Abant, Yalova, Giresun ve Trabzon gibi yerler de hem gezmek hem de yerleşmek için Arap turistlerin diğer favorileri arasında yer alıyor.

* Bölgeden ülkemize sağlık, wellness, kaplıca, terapi, saç ekimi, estetik ve tedavi amacı ile gelecek turist sayısında önemli potansiyel görülüyor.

* Ortadoğu’da çok sayıda yabancı çalışan (expat) bulunuyor. Ortadoğu’dan ülkemize gelen turistler arasında expat’ların yoğunluğu dikkate alınarak çalışmaların yürütülmesi yararlı olacaktır.

* BAE vatandaşları yurt dışı seyahatlerinde uzun yıllardır İngiltere, Almanya, İsviçre, Türkiye, Tayland ve Singapur’u tercih tercih ediyor.

* Suudi Arabistan, İsrail ve BAE ile atılan siyasi adımların turizme olumlu yansımaları bekleniyor.

* Hızlı ekonomik gelişmeler, dünyanın değişik ülkelerine hızlı ulaşım sağlayan havayolu ağları, vizesiz seyahat imkanlarının artması ve artan kişisel gelir gibi hususlar nedeniyle Arapların bölge dışındaki ülkelere yönelik ilgisi de son yıllarda arttı. Körfezden seyahat eden turistler, Ortadoğu’dan toplam turist çıkışının yüzde 60’ını oluştururken, uluslararası turizm harcamasında Körfez ülkelerinin payı tüm Ortadoğu’nun yüzde 75’ini oluşturuyor.

* Yüksek harcama yapan turist grubu olarak dikkat çeken Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, BAE, Kuveyt ve Umman gibi Körfez ülkeleri petrol gelirleri sayesinde yeni turizm trendleri ve yeni rotalar oluşturdu.

Uçuş seçeneklerinde büyük artış

* THY yaz sezonu planlamaları kapsamında Antalya'dan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve Dammam şehirlerine haftalık 2 frekans olarak uçuşlar başlatacak.

* Anadolujet, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Suudi Arabistan’ın Dammam şehrine haftada 4 frekans olmak üzere uçuşlara başladı. 13 Haziran’da haftalık frekans sayısının 6’ya çıkarması planlanıyor.

* İsrail merkezli Israir, Ramon Havalimanı-İstanbul seferlerine bu ay başlayacak.

* Bahreyn merkezli Gulf Air 15 Haziran'da Bahreyn-Bodrum arası uçuşlarına başlıyor. Uçuşlar; eylül ortasına kadar sürecek.

* Suudi Arabistan merkezli Saudi Havayolları Haziran ayı itibariyle Trabzon, İzmir, Antalye ve Bodrum’a uçacak.

* Suudi Arabistan merkezli Flynas, Riyad-Antalya, Cidde-Bodrum, Dammam-İstanbul ve Dammam-Trabzon seferlerine başlayacak.

* Emirates 2023 için Türkiye kapasitesini yüzde 13 artıracak.