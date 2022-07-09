Yok artık daha neler! Mahsun Kırmızıgül bunu yapmış

Geçtiğimiz aylarda genç bir kadınla samimi bir videosu sosyal medyaya düşünce 6 yıllık avukat eşi Ece Binay ile tek celsede boşanan Mahsun Kırmızıgül'ün eski karısına ödediği tazminat ve nafaka resmen dudak uçuklattı. Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, "Kırmızıgül, bu kadar ağır şartları kabul ettiğine göre, eşine karşı çok büyük bir suç işlediği kesin" ifadelerini kullanıp şunları kaydetti:

"Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül'ün martta genç bir kadınla samimi bir videosu sosyal medyaya düşmüş; ayına da 6 yıllık avukat eşi Ece Binay ile tek celsede boşanmışlardı. Boşanmanın bu nedenle gerçekleştiği iddia edilse de, Kırmızıgül ihanet iddialarıyla ilgili soruları cevapsız bırakmıştı. Ancak çifte yakın bir kaynaktan, anlaşmalı boşanma davası açan Ece Binay'ın aldıklarını duyunca, ortada kesin bir aldatma durumu var diye düşündüm! Şimdi aşağıda sıralayacağım boşanma tazminatını okuyunca eminim siz de aynı şeyi düşüneceksiniz.

Kırmızıgül, Binay'a tam 3 milyon dolar (Güncel kurla yaklaşık 52 milyon lira) tazminat vermiş. Ayrıca oturdukları villayı ve altındaki lüks cipi de eşine bırakmış. Daha bitmedi! Her ay 80 bin lira da nafaka verecekmiş. Bunlar yetmezmiş gibi verdiği lüks cipin 5 yıl boyunca benzin parasını da ödeyecekmiş. Her şey bir tarafa boşanma tazminatı olarak benzin parası alanı da ilk kez duyuyorum. Mahsun Kırmızıgül'ün bu kadar ağır şartları kabul ettiğine göre, eşine karşı çok büyük bir suç işlediği kesin!"