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Spor Yok artık Barcelona!
Spor

Yok artık Barcelona!

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Ferran Torres'in imza töreninde Erling Haaland'ın transferiyle ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 11:57:00 -
Yok artık Barcelona!

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Ferran Torres'in imza töreninde Erling Haaland'ın transferiyle ilgili flaş bir açıklama yaptı.

"Barcelona, Haaland'ı transfer edebilir mi?" şeklinde gelen soruya Barcelona Başkanı Laporta, "Her şey mümkün! Gelecek sezon için güçlü bir takım inşa ediyoruz. İlk adım, Xavi'nin istediği kaliteli oyuncuları kadromuza katmak." cevabını verdi.

Laporta, "Piyasadaki fırsatları değerlendireceğiz. Barcelona, global bir güç olmaya devam edecek. Çok yakında Barcelona'nın sportif açıdan yeniden dirildiğini göreceğiz. Herkes hazır olsun çünkü Barcelona geri döndü" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

"GELECEĞİM İSPANYA'DA!"

İspanya'nın Marbella şehrinde tatil yapan Norveçli golcü, kendisini tanıyan ve transfer hakkında soru soran taraftarlara "İspanya'da oynayacağım" dedi.

Bu sezon 19 gol atan genç yıldızın adı Barça'nın ezeli rakibi Real Madrid ile de anılıyor.

 

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