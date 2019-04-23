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Yok artık! Amaçlarını duyunca çok şaşıracaksınız

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde polisin 2 aylık takibi sonucu baskın yaptığı müstakil evde define aramak için kuyu kazdıkları belirlenen 2 kişi ifadelerinde Eratna Devleti sultanlarına ait mezarların ortaya çıkarılması için kazı yaptıklarını ifade ettiler.

23 Nisan 2019 Salı 06:31
Yok artık! Amaçlarını duyunca çok şaşıracaksınız

Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri saat 18.00 sularında Melikgazi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Ak Sokak’ta 2 aydır takip ettikleri müstakil bir eve baskın düzenledi. Döşeme imalathanesi görüntüsü verilen eve yapılan baskında yatak odasında 2 metre genişliğinde ve 15 metre derinliğinde kuyu açan defineciler polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

2 yıl önce kiralamışlar

Gözaltına alınan definecilerden T.A (35) ile E.Y. (39), ilk ifadelerinde, müstakil evin yanında bulunan Eratna Devleti kurucusu Alaaddin Eretna tarafından 1339 yılında yaptırılan ve içinde Eratna sultanları Mehmet, Alaaddin Ali ve Alaaddin Eratna’nın eşi Doğa Hatun’un mezarlarının bulunduğu Köşk Medresesi altına ulaşarak içinde bulunan mezarları açmaya çalışacaklarını ve burada define arayacaklarını söyledikleri öğrenildi. Define avcılarının 2 yıl önce müstakil evi kiraladıkları ve çevrede dikkat çekmemek için evi döşeme imalathanesi görüntüsü verdiklerini belirttiler.

İnceleme yapılacak

Definecilerin kazdıkları bölgede Müzeler Müdürlüğünden yetkililerin gelerek, ev ve medrese içinde inceleme yapacakları öğrenildi. Geçen yıl 10 Mart’ta da 3 defineci olayın yaşandığı eve yakın bir müstakil evde define aramış ve lahit mezar bulmuştu. Mezar içerisinden ise gözyaşı şişesi ve bilezik çıkmıştı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 06:21
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  3. Eratna Devleti

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