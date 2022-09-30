Yoğurtlu beyaz lahana salatası nasıl yapılır?
Gün menüsüne farklı salata tarifi | Kısır, mercimek köftesi, makarna salatası gibi tariflere alternatif arayanlar "Beyaz lahana salatası nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, beyaz lahana salatası pişirilerek mi yapılıyor?
İçinizi ferahlatacak, damaklarınızı şenlendirecek leziz lahana salatası tarifi....
Lahana salatası tarifi
Malzemeler:
- Yarım beyaz lahana
- 3 adet büyük boy havuç
- 7-8 adet salatalık turşusu
- 2 kase yoğurt
- 3-4 yemek kaşığı mayonez
- 3-4 diş sarımsak
- Yarım demet dereotu
- 1 su bardağı haşlanmış mısır
- Ceviz
- Tuz
Yoğurtlu beyaz lahana salatası nasıl yapılır?
Beyaz lahanayı ince ince doğrayın.
Lahanaları yaklaşık yarım saat tuzlu suda dinlendirin.
Ardından salatalıkları, dereotunu, cevizleri doğrayın. Dişe gelmesini istemiyorsanız cevizi rondodan geçirebilirsiniz.
Geniş bir karıştırma kabının içerisinde tüm malzemeleri iyice harmanlayın.
Dilerseniz damak zevkinize göre yoğurt ve mayonez oranını değiştirebilirsiniz.
Afiyet olsun.