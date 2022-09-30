  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gıda Yoğurtlu beyaz lahana salatası nasıl yapılır?
Gıda

Yoğurtlu beyaz lahana salatası nasıl yapılır?

Gün menüsüne farklı salata tarifi | Kısır, mercimek köftesi, makarna salatası gibi tariflere alternatif arayanlar "Beyaz lahana salatası nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, beyaz lahana salatası pişirilerek mi yapılıyor?

Yeniakit Publisher
2022-09-30 23:46:00 -
Yoğurtlu beyaz lahana salatası nasıl yapılır?

İçinizi ferahlatacak, damaklarınızı şenlendirecek leziz lahana salatası tarifi....

Lahana salatası tarifi

Malzemeler:

  • Yarım beyaz lahana
  • 3 adet büyük boy havuç
  • 7-8 adet salatalık turşusu
  • 2 kase yoğurt
  • 3-4 yemek kaşığı mayonez
  • 3-4 diş sarımsak
  • Yarım demet dereotu
  • 1 su bardağı haşlanmış mısır
  • Ceviz
  • Tuz

Yoğurtlu beyaz lahana salatası nasıl yapılır?

Beyaz lahanayı ince ince doğrayın.

Lahanaları yaklaşık yarım saat tuzlu suda dinlendirin.

Ardından salatalıkları, dereotunu, cevizleri doğrayın. Dişe gelmesini istemiyorsanız cevizi rondodan geçirebilirsiniz.

Geniş bir karıştırma kabının içerisinde tüm malzemeleri iyice harmanlayın.

Dilerseniz damak zevkinize göre yoğurt ve mayonez oranını değiştirebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Ezogelin çorba nasıl yapılır? Lokanta usulü ezogelin tarifi
Ezogelin çorba nasıl yapılır? Lokanta usulü ezogelin tarifi

Gıda

Ezogelin çorba nasıl yapılır? Lokanta usulü ezogelin tarifi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23