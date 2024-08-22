Yoğurtla birlikte tüketin! Bakın ne işe yarıyor, ne olur? Listenin başında bu kez onlar geliyor

Kuru dut ve yoğurt karışımı faydalarıyla şaşırtıyor.

ANTİOKSİDAN BAKIMINDAN ZENGİNDİR

Dutun yaprağı, meyvesi ve sapı da antioksidan bakımından son derece güçlüdür. Antioksidanlar serbest radikallerin hücreye verdiği hasarları önlerler. Üstelik dut meyvesi içinde bulunan Resveratrol antioksidanı bulunuyor. Bu antioksidan çeşidi daha uzun yaşamayı sağlıyor ve aynı zamanda yaşlanmayı geciktiriyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Vücudumuzda bulunan makrofajlar hastalıklara karşı vücudumuzda devamlı teyakkuzda olan beyaz kan hücreleridir. Dut ise bu makrofajları aktive eden alkoidleri içermektedir. Bu özelliği sayesinde bağışıklık sistemimizi güçlendirir, hastalıkları engeller.

KANSERE KARŞI KORUYUCU KALKANDIR

Kuru dut Çin tıbbında uzun süre boyunca kansere karşı şifa amacıyla kullanılmıştır. Yapılan bilimsel çalışmalar sonucu da bu uygulamaların haklı olabileceği gösterilmiştir. Her gün bir avuç kuru dut yiyerek sağlığınızı garanti altına alabilirsiniz.

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KAN ŞEKERİNİ DENGELER

Bilimsel çalışmalar göstermektedir ki kuru dut kan şekerini dengeler. Dutun içerdiği DNJ maddesi kan şekerinin kontrolünü sağlamaktadır. Ancak diyabet hastaları porsiyon kontrollerini sağlayarak tüketmelidir.

BAĞIRSAKLARI ÇALIŞTIRIR

Lif bakımından zengin olan kuru dut, bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar. Kalp sağlığını koruyarak kolesterol seviyesini dengeler

TATLI KRİZLERİNİ ÖNLER

Özellikle yağsız yoğurt ile beraber tüketildiğinde tatlı krizini bıçak gibi keser. Bu karışımı ara öğünlerde tüketebilir dilerseniz kahvaltıda da yiyebilirsiniz. Bu sayede kilo verme hızınız artacaktır.