Bakan Çiftçi'den Terörsüz Türkiye açıklaması

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Batman'a gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Valiliği ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Çiftçi, Vali Ekrem Canalp ile görüşerek kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Çiftçi, daha sonra Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yerleşkesindeki Kristal Park Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "Bölge Valileri ile Terörsüz Türkiye Toplantısı"na katıldı.

Bakan Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, kadim medeniyetin izlerini taşıyan Batman'da bulunmaktan dolayı son derece memnun ve bahtiyar olduğunu söyledi.

Türkiye'nin tarihindeki en önemli dönüm noktalarından birinden geçtiğini ifade eden Çiftçi, dünyanın yeniden şekillendiğini, küresel güç dengelerinin değiştiğini, devletler arasındaki rekabetlerin kızıştığını belirtti.

"Bizim arzumuz hiçbir annenin evlat acısıyla sınanmaması"

Yakın coğrafyada yeni siyasi ve jeopolitik dengeler kurulduğunu dile getiren Çiftçi, şunları kaydetti:

"Böyle bir dönemde Türkiye'nin iç bütünlüğünü tahkim etmesi, toplumsal dayanışmasını güçlendirmesi ve güvenlik kapasitesini en üst seviyeye çıkarması tarihi bir zarurettir. İşte 'Terörsüz Türkiye' hedefini bu büyük tarihi ve stratejik çerçeve içerisinde değerlendiriyoruz. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunun en önemli stratejik hedeflerinden biri terör meselesinin kalıcı bir şekilde sona erdirilmesidir çünkü 'Terörsüz Türkiye' milli birliğimizin tahkimi, toplumsal kardeşliğimizin güçlendirilmesi ve ülkemizin bölgesel ve küresel hareket alanının genişletilmesi bakımından stratejik bir devlet politikasıdır.

Bu büyük hedefin temelinde ise tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet anlayışı bulunmaktadır. Terörle mücadelede milletimiz çok ağır bedeller ödedi. Nice evladımızı bu uğurda şehit verdik. Nice kahramanımız gazilik şerefine nail oldu. Özellikle bu bölgede yaşayan vatandaşlarımız terörün baskısını, tehdidini ve tahribatını yıllarca doğrudan hissetti. Bizim arzumuz bu topraklarda bir daha hiçbir annenin evlat acısıyla sınanmaması, hiçbir çocuğun terörün gölgesinde büyümemesidir ancak bu hedefe ulaşırken devletimizin vakarından, hukukundan, egemenlik haklarından ve milli birliğimizden en küçük bir taviz verilmesi söz konusu olamaz."

"Devletimizin şefkati de kudreti de yerli yerinde olacaktır"

Bu tarihi süreçte herkese çok önemli sorumluluklar düştüğünü kaydeden Çiftçi, "Türkiye geçmişte 'çözüm süreci' olarak adlandırılan bir tecrübe de yaşadı. Bu tecrübenin bize öğrettiği önemli dersler vardır. İyi niyetle atılan adımların terör örgütleri tarafından istismar edilmesi ve ortaya çıkan ortamın terör yapılanmaları tarafından kendi amaçları doğrultusunda kullanılmaya çalışılması devlet hafızamızda kalıcı izler bırakmıştır. Aynı yanlışların tekrarlanmasına kesinlikle izin vermemeliyiz. 'Terörsüz Türkiye' süreci kamu düzeninin zayıfladığı veya terör örgütlerinin kendilerine yeni hareket alanları bulduğu bir zemine dönüşemez. Devletimizin onuruna ve izzetine gölge düşürecek, milletimizin birliğine halel getirecek hiçbir gelişmeye müsaade etmeyeceğiz. Devletimizin şefkati de kudreti de yerli yerinde olacaktır. Vatandaşımıza karşı merhametli, suç ve terör karşısında kararlı olacağız." ifadelerini kullandı.

Valilerin Türkiye'nin geleceğini şekillendiren bu büyük dönüşümün sahadaki temsilcileri ve tarihin akışına doğrudan etki eden aktörleri olacağını vurgulayan Çiftçi, şöyle devam etti:

"Bir valimizin zamanında aldığı tedbir, önlediği bir provokasyon, çözdüğü toplumsal bir mesele veya vatandaşlarımızla kurduğu gönül bağı sürecin başarısında belirleyici olacaktır. Sizlerden içinde bulunduğumuz dönemin tarihi anlamını hakkıyla idrak eden, bölgesel gelişmeleri okuyabilen ve devletimizin uzun vadeli hedeflerini gözeten bir yönetim anlayışı bekliyoruz. Şehrimizin sosyolojisini, toplumsal hassasiyetlerini ve risk alanlarını çok iyi bilmelisiniz. Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin hassasiyetlerini gözeteceğiz. Terör örgütlerinin, suç yapılanmalarının ve provokasyon peşinde koşan çevrelerin toplumsal gerilim üretmesine fırsat tanımamalıyız. Devletimizin dili açık, tutumu kararlı, uygulamaları adil ve vatandaşımızla kurduğu ilişki güven verici olacak. 'Terörsüz Türkiye' hedefini vatandaşımızın günlük hayatına yansıyan kapsamlı bir huzur ve güvenlik seferberliğiyle tamamlamak zorundayız."

"Başarıyı yalnızca operasyon sayılarıyla ölçmeyeceğiz"

Organize suç örgütleriyle mücadeleden uyuşturucuyla mücadeleye, okul güvenliğinden trafik güvenliğine, siber suçlardan düzensiz göçle mücadeleye kadar her alanda güçlü bir irade ortaya koyacaklarını belirten Çiftçi, "Suç örgütlerine hiçbir şehirde alan bırakmayacak, gençlerimizi uyuşturucudan koruyacak, çocuklarımızın güvenliğini sağlayacağız. Sizlerden istediğimiz ve beklediğimiz, suçu doğuran riskleri önceden gören, sahayı sürekli okuyan, veriyi doğru analiz eden ve tedbirini zamanında alan bir güvenlik anlayışını hakim kılmaktır. Başarıyı yalnızca operasyon sayılarıyla ölçmeyeceğiz. Asıl ölçümüz suçun azalması ve vatandaşımızın kendisini devletinin güvencesi altında hissetmek olacaktır. 'Terörsüz Türkiye' hedefinin jeopolitik boyutunu da doğru okumalıyız." dedi.

Türkiye'nin tarih boyunca sınırlarının ötesine uzanan güçlü bir medeniyet birikiminin temsilcisi olduğunu ifade eden Çiftçi, "Bizim gönül coğrafyamızın sınırları siyasi haritaların çizdiği sınırlarla ölçülemez. Nerede gözünü Türkiye'ye çevirmiş bir mazlum, nerede gönlünü bu millete bağlamış bir kardeşimiz, nerede umudunu Türkiye'nin gücüne ve adaletine bağlamış insanlar varsa orası bizim medeniyet ufkumuzun ve tarihi sorumluluk alanımızın bir parçasıdır. 'Türkiye Yüzyılı' devletimizin jeopolitik hedeflerle milletimizin tarihi sorumluluk ve medeniyet misyonunun yeniden buluştuğu büyük bir yürüyüştür. Bu yürüyüşte içeride kardeşliğini tahkim etmiş ve güvenliğini sağlamış bir Türkiye'nin bölgesel ve küresel etkisi daha da güçlenecektir. İç cephemiz ne kadar güçlü olursa dışarıdaki sözümüz o kadar etkili olacaktır." şeklinde konuştu.

Bakan Çiftçi, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bizler devlet geleneği asırlara uzanan büyük bir milletin evlatlarıyız. Bu gelenekte yöneticilik makam ve yetkiden önce ağır bir mesuliyet taşımaktır. Unutmayınız ki bazı dönemlerde yöneticiler tarihin kendilerine yüklediği sorumluluğu yerine getirirler. Bazı dönemlerde ise aldıkları kararlarla tarihin o akışına doğrudan etki ederler. İnanıyorum ki bizler böylesine önemli bir tarihi eşikte bulunuyoruz. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu güçlü destekle ilerleyen 'Terörsüz Türkiye' hedefini devlet ciddiyeti ve tarihi sorumluluk bilinciyle başarıya ulaştırmak için hep birlikte gayret edeceğiz. Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. Rabb'im devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eylesin."

Toplantıya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Batman Valisi Ekrem Canalp, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Van Valisi Ozan Balcı, Bingöl Valisi Cahit Çelik, Şırnak Valisi Birol Ekici, Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Muş Valisi Avni Çakır, il emniyet müdürleri ve il jandarma komutanları katıldı.