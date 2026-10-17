Dost ülkeden acı haber: Çok sayıda ölü var
Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesinde çıkan yangın faciaya yol açtı. Meydana gelen olayda 10 kişi yaşamını yitirdi. İşte detaylar...
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Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesinde çıkan yangın faciaya yol açtı. Meydana gelen olayda 10 kişi yaşamını yitirdi. İşte detaylar...
Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Cox's Bazar bölgesindeki Inani sahil şeridi yakınlarındaki bir tatil mekanında yangın çıktı.
Yaklaşık 30 kişinin konakladığı mekanda çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 10 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yetkililer, kontrol altına alınan yangının elektriğin kısa devre yapması sonucunda çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
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