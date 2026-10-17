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Dost ülkeden acı haber: Çok sayıda ölü var

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Dost ülkeden acı haber: Çok sayıda ölü var

Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesinde çıkan yangın faciaya yol açtı. Meydana gelen olayda 10 kişi yaşamını yitirdi. İşte detaylar...

#1
Foto - Dost ülkeden acı haber: Çok sayıda ölü var

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Cox's Bazar bölgesindeki Inani sahil şeridi yakınlarındaki bir tatil mekanında yangın çıktı.

#2
Foto - Dost ülkeden acı haber: Çok sayıda ölü var

Yaklaşık 30 kişinin konakladığı mekanda çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 10 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

#3
Foto - Dost ülkeden acı haber: Çok sayıda ölü var

Yetkililer, kontrol altına alınan yangının elektriğin kısa devre yapması sonucunda çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

#4
Foto - Dost ülkeden acı haber: Çok sayıda ölü var

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