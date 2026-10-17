Fatma Betül Sayan Kaya'nın kardeşi yeni görevine başladı

1979 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ayşe Hilal Sayan Koytak, diplomatik kariyerine 2005 yılında adım attı. Meslek hayatı boyunca Başbakanlık Dış Politika Danışmanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Koytak, 2017-2022 yılları arasında Türkiye’nin Kuveyt Büyükelçisi olarak görev yaptı. Aralık 2024’te başladığı Bahreyn Büyükelçiliği görevini ise Eylül 2026’ya kadar sürdürdü. Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AK Parti milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya’nın kız kardeşi olan Koytak, Finlandiya’daki yeni göreviyle Türkiye’nin diplomatik temsilciliğini üstlendi.