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Fatma Betül Sayan Kaya'nın kardeşi yeni görevine başladı

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Fatma Betül Sayan Kaya'nın kardeşi yeni görevine başladı

Türkiye’nin Finlandiya Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak güven mektubunu sunmasının ardından yeni görevine resmen başladı.

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Foto - Fatma Betül Sayan Kaya'nın kardeşi yeni görevine başladı

Türkiye’nin Finlandiya Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb’a güven mektubunu sunarak ülkedeki diplomatik temsil görevinde önemli bir aşamayı tamamladı. 15 Ekim 2026’da düzenlenen törenin ardından Koytak, Türkiye’yi Helsinki’de büyükelçi sıfatıyla temsil etmeye başladı.

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Foto - Fatma Betül Sayan Kaya'nın kardeşi yeni görevine başladı

Finlandiya Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Alexander Stubb’ın 15 Ekim’de dört yeni büyükelçinin güven mektuplarını kabul ettiği bildirildi. Türkiye’nin Helsinki Büyükelçisi Koytak da törende güven mektubunu sunan diplomatlar arasında yer aldı.

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Foto - Fatma Betül Sayan Kaya'nın kardeşi yeni görevine başladı

Dışişleri Bakanlığının yayımladığı özgeçmiş bilgilerine göre Ayşe Hilal Sayan Koytak, 5 Eylül 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye’nin Finlandiya Büyükelçiliği görevine atandı. Koytak, 21 Eylül’de görevine başladı. Güven mektubunun sunulmasıyla birlikte ev sahibi ülkedeki diplomatik akreditasyon sürecinin önemli bir aşaması da tamamlanmış oldu.

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Foto - Fatma Betül Sayan Kaya'nın kardeşi yeni görevine başladı

1979 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ayşe Hilal Sayan Koytak, diplomatik kariyerine 2005 yılında adım attı. Meslek hayatı boyunca Başbakanlık Dış Politika Danışmanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Koytak, 2017-2022 yılları arasında Türkiye’nin Kuveyt Büyükelçisi olarak görev yaptı. Aralık 2024’te başladığı Bahreyn Büyükelçiliği görevini ise Eylül 2026’ya kadar sürdürdü. Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AK Parti milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya’nın kız kardeşi olan Koytak, Finlandiya’daki yeni göreviyle Türkiye’nin diplomatik temsilciliğini üstlendi.

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Foto - Fatma Betül Sayan Kaya'nın kardeşi yeni görevine başladı

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Yorumlar

Ne diyek

Başkomutan en iyisini bilir

Misafir

Bu nasıl bir aile. Demek her yer Trabzon değilmiş.
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