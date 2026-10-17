Bakan Gürlek'e bot hesaplarla operasyon

17-25 Aralık sürecinde FETÖ terör örgütü elebaşının "tweet'leri katlayın" talimatıyla harekete geçen Paralel İhanet Çetesi'nin (P.İ.Ç) operasyon çocukları, bu kez Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik zaman ayarlı bir BOT saldırısı başlattı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in sosyal medya paylaşımı ve paylaşımın altına yapılan bir yorumun aldığı beğeni sayısı üzerinden organize bir itibarsızlaştırma operasyonu yürütüldü.

Beğeni alan söz konusu yorumun etkileşimlerinin büyük bölümünün bot hesaplardan oluştuğu belirlendi.

Binlerce trol hesabın tek merkezden yönetiliyormuşçasına eş zamanlı hareket etmesi, operasyonun organize niteliğini gözler önüne serdi.

İtibarsızlaştırma girişiminde kullanılan hesapların önemli bir bölümünün ABD ve Almanya merkezli olduğu, bu hesaplar arasında kripto FETÖ hesaplarının yoğunluğu dikkat çekti.