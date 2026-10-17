Bakan Gürlek'e bot hesaplarla operasyon
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Adalet Bakanı Akın Gürlek’e karşı sosyal medyada yürütülen itibarsızlaştırma girişiminin, ABD ve Almanya merkezli kripto FETÖ hesapları ve tek merkezden yönetilen binlerce bot trol vasıtasıyla organize edildiği belirlendi.
17-25 Aralık sürecinde FETÖ terör örgütü elebaşının "tweet'leri katlayın" talimatıyla harekete geçen Paralel İhanet Çetesi'nin (P.İ.Ç) operasyon çocukları, bu kez Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik zaman ayarlı bir BOT saldırısı başlattı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in sosyal medya paylaşımı ve paylaşımın altına yapılan bir yorumun aldığı beğeni sayısı üzerinden organize bir itibarsızlaştırma operasyonu yürütüldü.
Beğeni alan söz konusu yorumun etkileşimlerinin büyük bölümünün bot hesaplardan oluştuğu belirlendi.
Binlerce trol hesabın tek merkezden yönetiliyormuşçasına eş zamanlı hareket etmesi, operasyonun organize niteliğini gözler önüne serdi.
İtibarsızlaştırma girişiminde kullanılan hesapların önemli bir bölümünün ABD ve Almanya merkezli olduğu, bu hesaplar arasında kripto FETÖ hesaplarının yoğunluğu dikkat çekti.
Gündem
Karanlık cinayetler bir bir aydınlanıyor! Akın Gürlek: Hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacağız