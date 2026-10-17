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Gündem Bakan Gürlek'e bot hesaplarla operasyon
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Bakan Gürlek'e bot hesaplarla operasyon

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Bakan Gürlek'e bot hesaplarla operasyon

Adalet Bakanı Akın Gürlek’e karşı sosyal medyada yürütülen itibarsızlaştırma girişiminin, ABD ve Almanya merkezli kripto FETÖ hesapları ve tek merkezden yönetilen binlerce bot trol vasıtasıyla organize edildiği belirlendi.

17-25 Aralık sürecinde FETÖ terör örgütü elebaşının "tweet'leri katlayın" talimatıyla harekete geçen Paralel İhanet Çetesi'nin (P.İ.Ç) operasyon çocukları, bu kez Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik zaman ayarlı bir BOT saldırısı başlattı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in sosyal medya paylaşımı ve paylaşımın altına yapılan bir yorumun aldığı beğeni sayısı üzerinden organize bir itibarsızlaştırma operasyonu yürütüldü.

Beğeni alan söz konusu yorumun etkileşimlerinin büyük bölümünün bot hesaplardan oluştuğu belirlendi.

Binlerce trol hesabın tek merkezden yönetiliyormuşçasına eş zamanlı hareket etmesi, operasyonun organize niteliğini gözler önüne serdi.

İtibarsızlaştırma girişiminde kullanılan hesapların önemli bir bölümünün ABD ve Almanya merkezli olduğu, bu hesaplar arasında kripto FETÖ hesaplarının yoğunluğu dikkat çekti.

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Yorumlar

Recep Aydın / Sosyal Bilimci

Sosyal medyanın küresel ölçekte ulaştığı güç, geleneksel savaş yöntemlerini geride bırakarak ülkelerin iç güvenliğini, yargı mekanizmalarını ve toplumsal huzurunu hedef alan dijital bir cepheye dönüştü. Türkiye’nin terörle mücadelesinde stratejik bir eşik geride bırakılmasına ve devletin tüm kurumlarıyla kararlı bir tasfiye süreci yürütmesine rağmen, hain yapılanmaların dijital dünyadaki varlığı yıkıcı bir biçimde devam ediyor. Bunun en güncel ve somut örneği, son dönemde Adalet Bakanı Akın Gürlek’i hedef alan, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya merkezli kripto FETÖ hesapları ile tek bir merkezden idare edilen binlerce bot trolün başlattığı organize itibar suikastıdır. Bu durum, aradan geçen on yıla ve yürütülen amansız mücadeleye rağmen terör örgütlerinin dijital sığınaklarda nasıl sinsice organize olabildiğini ve asimetrik bir propaganda savaşı yürüttüğünü acı bir şekilde gözler önüne sermektedir. Siber alanın sunduğu anonimlik ve fiziki sınırların ötesine geçebilme imkanı, bu yapıların en büyük sığınağı haline gelmiştir. İçerideki operasyonel kabiliyetini kaybeden terör odakları, bugün okyanus ötesinden veya Avrupa’nın göbeğinden, klavye başından Türkiye’deki toplumsal algıyı manipüle etmeye çalışmaktadır. Canlı YouTube yayınları aracılığıyla doğrudan hanelerin içine sızarak kitlesel provokasyonlar denemekte, toplumun sinir uçlarıyla oynamaktadırlar. Teknolojinin getirdiği imkanları dezenformasyon silahına dönüştüren bu odaklar, sadece kendi mecralarında kalmayıp, Türkiye’deki ana akım gazetelerin ve saygın haber sitelerinin okuyucu yorum bölümlerini de birer cephe olarak kullanmaktadır. Haber sitelerinin altındaki yorum alanları, ilk bakışta masum birer vatandaş görüşü gibi görünse de, aslında arka planda algoritmalarla desteklenen sistemli bir psikolojik harekatın parçasıdır. Yapay zekayla desteklenen bot hesaplar ve organize troller, kurgulanmış mutsuzluk senaryolarını, ekonomik kaygıları istismar eden söylemleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devlet kademelerine yönelik nefreti sistematik olarak bu alanlara pompalamaktadır. Sıradan bir internet kullanıcısı bu yorumları okuduğunda, toplumun tamamının derin bir umutsuzluk, açlık ve öfke içinde olduğu yanılgısına düşmektedir. Oysa yaratılan bu karamsar tablo, gerçek halk iradesini ve sokağın sesini değil; dijital laboratuvarlarda üretilmiş sahte bir toplumsal histeriyi yansıtmaktadır. Hedef, vatandaşı kendi devletine, adalet mekanizmasına ve geleceğine karşı yabancılaştırmak, içeride suni bir kaos ortamı tetiklemektir. Devletin tüm kurumlarıyla sahada kazandığı büyük zaferlerin, dijital alanda da tam bir hakimiyetle taçlandırılması hayati bir zorunluluktur. On yıldır bitmek bilmeyen bu dezenformasyon virüsüne karşı mücadele, sadece adli ve emniyet tedbirleriyle sınırlı kalamaz. Medya organlarının yorum mekanizmalarını sıkı bir denetime tabi tutması, siber güvenlik altyapılarının bot ağlarını anında tespit edecek şekilde güçlendirilmesi ve en önemlisi, toplumsal düzeyde bir dijital medya okuryazarlığının inşa edilmesi gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki, yargıyı, bakanları ve devlet iradesini hedef alan bot hesapların arkasındaki karanlık el, Türkiye'nin egemenliğine göz dikmiş aynı odaktır. Sanal dünyada estirilmeye çalışılan sahte rüzgarlara karşı milli bir şuurla direnmek, en az fiziki sınırlarda nöbet tutmak kadar kutsal bir görevdir.
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