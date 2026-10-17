Renginin sırrı şaşırttı! İlk kez yeşil bir yıldız bulundu

Adları “beyaz” olsa da beyaz cüce yıldızların görünümü yalnızca beyaz ve soluk maviyle sınırlı değil. Yeni araştırmada pembe, mor, sarı ve camgöbeği tonlarında yıldız kalıntıları belirlenirken, özellikle yeşil renkteki bir beyaz cüce bilim insanlarının dikkatini çekti.

151 beyaz cüce incelendi

Beyaz cüceler, düşük ve orta kütleli yıldızların yakıtlarını tükettikten sonra geride bıraktıkları son derece yoğun yıldız çekirdekleri olarak biliniyor. Araştırmacılar, Dünya’ya 65 ışık yılı mesafe içinde bulunan 151 beyaz cücenin tayfını inceleyerek insan gözünün algılayabileceği renkleri hesapladı. Sonuçlar, yaklaşık her 30 beyaz cüceden birinin alışılmış beyaz görünümden belirgin biçimde ayrılabileceğini gösterdi.

İlk kez yeşil bir yıldız belirlendi

Çalışmanın en sıra dışı örneği WD J1330+6435 adı verilen beyaz cüce oldu. Yıldızın atmosferindeki kalsiyum, lityum ve sodyum gibi elementlerin ışığın belirli bölümlerini emmesi sonucu yeşile çalan bir görünüm ortaya çıkıyor. Özellikle sodyumun turuncu dalga boylarını soğurması, geriye insan gözünün yeşil olarak algılayabileceği bir ışık bırakıyor. Araştırmacılar bu görünümü “chartreuse”, yani sarı-yeşile yakın bir ton olarak tanımladı.

Pembe ve mor yıldızlar da var

Beyaz cücelerin rengini atmosferlerindeki elementlerin belirgin biçimde değiştirebildiği görüldü. Karbon bakımından zengin olanların pembe veya mora yaklaşabildiği, asteroit ve kuyruklu yıldız kalıntılarıyla kirlenmiş atmosferlere sahip olanların ise daha sarı görünebildiği belirlendi.

Yoğun hidrojen ve helyum atmosferlerinde meydana gelen etkileşimlerin de bazı yıldızlara soluk mavi ya da camgöbeği bir görünüm kazandırabildiği tespit edildi.

En kırmızı yıldızlardan biri 48 ışık yılı uzakta

Araştırmada WD J1011+2845 adı verilen başka bir beyaz cüce de dikkat çekti. Dünya’dan yaklaşık 48 ışık yılı uzaklıktaki yıldızın, şimdiye kadar belirlenen en kırmızı yıldızlardan biri olduğu ifade edildi.

Yıldızın iç kesimlerinden yüzeye taşınan karbon, ışığın bazı dalga boylarını engelleyerek derin somon pembesine yakın bir renk oluşturuyor.

Renklerin kaynağı yoğun atmosferler

Beyaz cücelerin sıra dışı renklerinin temelinde sahip oldukları son derece yoğun atmosferler bulunuyor.

Bu ortamda karbon, kalsiyum ve sodyum gibi elementler ışıkla normal yıldız atmosferlerinden farklı biçimde etkileşime giriyor. Bazı renklerin daha fazla emilmesiyle yıldızın gözle algılanan rengi de değişiyor.

Araştırmacılar, yeni yöntemlerle incelenecek beyaz cüceler arasında farklı renklere sahip çok daha fazla yıldız kalıntısının bulunabileceğini düşünüyor.