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Gündem Bakan Kurum’dan talimat geldi: Ayazağa’daki dere yatağında yıkımlar başladı
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Bakan Kurum’dan talimat geldi: Ayazağa’daki dere yatağında yıkımlar başladı

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Bakan Kurum’dan talimat geldi: Ayazağa’daki dere yatağında yıkımlar başladı

İstanbul’da etkili olan şiddetli sağanak ve sel felaketinin ardından Ayazağa’da dere yatağı üzerindeki yapıların yıkımına başlandı. İstanbul Valisi Davut Gül, dere yatağındaki işgallerin kaldırılacağını belirterek Kur’an kursu, spor tesisi ve dükkânların yıkımıyla dere ıslahının önünün açılacağını açıkladı. Vali Gül, Kur’an kursunun alternatif bir yerde yeniden yapılması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

İstanbul'u vuran şiddetli yağış ve sel felaketinin ardından Ayazağa'da dere yatağını işgal eden Kur'an kursu, spor tesisi ve dükkanların yıkımına başlandı.

İstanbul’da etkili olan şiddetli sağanak yağış ve sel felaketinin ardından, dere yataklarındaki usulsüz yapılaşmaya yönelik somut adımlar atılmaya başlandı. Afetin ardından Ayazağa’da dere yatağı üzerinde bulunan riskli yapıların yıkımına başlandı.

"DERE YATAĞINDAKİ İŞGALLER ORTADAN KALDIRILACAK"

Sel felaketi sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, sahada alınan kararları şu sözlerle aktardı:

"Enkazların temizlenmesi, hayatın normalleşmesiyle ilgili çeşitli kararlar alındı. Aynı zamanda orta ve uzun vadede yapılacaklar istişare edildi. Bu toplantıda Büyükşehir Belediyesi, İSKİ, Sarıyer Belediyemiz ile bütün kamu kurum ve kuruluşları vardı. Alınan kararlardan bir tanesi de bu dere yatağındaki işgallerin ortadan kaldırılması ve dere ıslahının önünün açılmasıydı. Bir Kur'an kursu, spor tesisi ve dükkanlar var. Bunların bugün yıkımına başlıyoruz."

"BAKANIMIZ BİZLERİ TALİMATLANDIRDI"

Vatandaşların ve kurumların mağdur edilmemesi adına tüm tedbirlerin alındığını belirten Vali Gül, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un talimatları doğrultusunda hareket edildiğini vurguladı. Gül, "Buradaki hemşehrilerimizin mağdur olmaması, stadyumun hizmet vermesi, Kur'an kursunun alternatif yerde yeniden yapılması ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, bizleri talimatlandırdı. Hem bir mağduriyete yol açmadan tedbirlerimizi alıyoruz hem de geciktirmeden bugün bunu yıkarak derelerin ıslahının önündeki engelleri açıyoruz" şeklinde konuştu.

 

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