Yoğurt ve kuru dutu karıştırın, faydaları şaşırtıyor: Herkes bunu yaptı! Tam bir antioksidan deposu

Kuru dut lifli yapısı dolayısıyla bağırsakların düzenli çalışmasına da oldukça yardımcı oluyor. Buna ek olarak da kalp sağlığını koruyor ve kolesterol seviyesini dengede tutar. Tatlı krizleriniz geldiği zaman yağsız yoğurtla dut kurusunu karıştırın. Tatlı kriziniz bıçak gibi kesilecektir. Kuru dutun faydaları Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu tarafından devamlı ele alınmaktadır. Özellikle Saraçoğlu kuru dutun iltihap giderici olarak önermektedir.

Dutun yaprağı, meyvesi ve sapı da antioksidan bakımından son derece güçlüdür. Antioksidanlar serbest radikallerin hücreye verdiği hasarları önlerler. Üstelik dut meyvesi içinde bulunan Resveratrol antioksidanı bulunuyor. Bu antioksidan çeşidi daha uzun yaşamayı sağlıyor ve aynı zamanda yaşlanmayı geciktiriyor. Beyaz dut kurusu kürü yapanlar yorumları olumludur. Bağışıklık sistemini destekleyici yoğurt ve sindirim sistemini çalıştıran kuru dutu birlikte tüketmek, kabızlık başta olmak üzere birçok faydası vardır. Organik doğal reçete olarak kuru dutlu yoğurdu ne zaman ve nasıl tüketmeniz gerektiğini ve 6 muhteşem etkisi…

Antioksidan Deposu

Dutun sadece meyvesi değil sapı ve yaprağıda antioksidan açısından zengindir. Antioksidanlar mikropların rahatça dolaşmasının önüne geçer. Ayrıca dut meyvesinin içinde Resveratrol antioksidanı var ve bu antioksidan uzun yıllar yaşamayı ve yaşlanmayı geçiktiriyor.

Bağışıklık Sistemini Güçlendiriyor

Vücudumuzda bulunan beyaz kan hücreleri hastalıklara karşı sürekli savaşırlar. Bu beyaz kan hücrelerinin ölmesinde en önemli faktör duttur ve içinde iyileştirmeye yardımcı olan alkoidler bulunur. Bu sayede hastalıklardan korur ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kansere Karşı Kalkandır

Kuru dut çin tıbbında da kansere karşı sağlıklı bir besin olarak kullanılmıştır. Yapılan çalışmaların doğru sonuçlandığı görülmüştür. Sağlıklı bir yaşam için ise her gün bir avuç kuru dut tüketmelisiniz.

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Kan Şekerini Dengeler

İçinde bulunan DNJ maddesi kan şekerini koruyor. Yapılan araştırmalar sonucu kan şekerini ise dengeliyor. Ayrıca diyabet hastalarının porsiyonuna dikkat ederek tüketmesi gerekir.

Bağırsakları Çalıştırır

Kuru dut lifli yapısı sayesinde bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı oluyor. Ayrıca kalp sağlığını düzenliyor ve kolesterolü dengede tutuyor.

Tatlı Krizleri İçin En Sıhhatli Çözüm

Tatlı krizleriniz başladığı zaman yağsız yoğurt ve kuru dutu karıştırın. Tatlı kriziniz kesilecektir. İstediğinizde sabahları kahvaltı yaparken yada öğlen yemeğinde veya diyet yaparken de tatlı niyetine tüketebilirsiniz.

Kuru dut suyu öksürüğe iyi gelir mi?

Beyaz dut kurusu çayının faydaları

Grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı vücut direncinizi artırır. Doğal bir antibiyotik işlevi üstlenir. Dut kurusunun kan şekerini düzenleyici etkisi olduğu bilinir. Kan şekerini düzenlediği için de kalp ve damar sağlığını korumaya yardımcı olur.

Beyaz dut suyunun faydaları

Beyaz dut, karaciğer ve böbrekleri zararlı toksinlerden arındırır ve daha az yorulmalarını sağlar. Böylece uzun yıllar sağlıklı bir karaciğer ve böbrekler ile hayatınızı sürdürebilirsiniz. Düzenli olarak beyaz dut tüketimi; grip, öksürük, soğuk algınlığı gibi birçok rahatsızlığa karşı daha dirençli olmanızı sağlar.

Kuru dut suyu nasıl yapılır?

Enfeksiyona İyi Gelen Dut Suyu Tarifi İçin Malzemeler

1,5 su bardağı su

3 yemek kaşığı dut kurusu

Enfeksiyona İyi Gelen Dut Suyu Tarifi Nasıl Yapılır?

Cezveye su ve dut alın orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynayınca kısık ateşe getirin 7 dakika kaynasın.

Ocağı kapatın ılıyınca süzün 2 seferde için (Yarısını sabah yarısını akşam)

Tanelerini de yiyebilirsiniz. Enfeksiyon esnasında art arda 6-7 gün içebilirsiniz.

Kuru dut suyu öksürüğe iyi gelir mi? Kuru dut öksürük için nasıl kullanılır?

Beyaz Dut Kurusu Kürü: Yarım litre kaynamakta olan suyun içerisine bir avuç dolusu beyaz dut kurusu atınız ve altı dakika kısık ateşte kaynatmaya devam ediniz. Altıncı dakikadan sonra ocaktan indiriniz. Ilıyınca süzünüz, yarısı sabah aç karnına, diğer yarısı akşam aç karnına içilir.