Acun Ilıcalı'nın prensi yine attı: Hull City, Everton karşısında puanı kurtardı
Premier Lig'de Hull City konuk ettiği Everton ile 2-2 berabere kaldı. Acun Ilıcalı'nın övgüyle bahsettiği Belloumi takımının ikinci golünü attı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Premier Lig'de Hull City konuk ettiği Everton ile 2-2 berabere kaldı. Acun Ilıcalı'nın övgüyle bahsettiği Belloumi takımının ikinci golünü attı.
Milli ara dönüşünde Premier Lig'in 6. haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Everton'ı konuk etti.
İkinci yarıda ev sahibi takım, Gelhardt'ın 48. dakikada attığı golle öne geçti. Everton, 55'te Dewsbury-Hall ile eşitliği yakalarken; Thierno Barry'nin 68'de attığı golle öne geçti. Bu kez Hull City kısa süre içerisinde cevap verdi. Turuncu siyahlılar, Belloumi'nin 74'te attığı golle skoru 2-2'ye getirmeyi başardı.
Hull City puanını 9 yaparken, Everton 10 yaptı. Ligin 7. haftasında Hull City, Fulham deplasmanına çıkacak. Everton ise Chelsea'yi konuk edecek.
Acun Ilıcalı'nın beklentisinin yüksel olduğu Mohamed Belloumi bu sezon Premier Lig'de 5 gol katkısı verdi. Cezayirli oyuncu, Chelsea'ye 2 gol atarken, 1 tane de Everton'a attı. 24 yaşındaki oyuncu, Coventry ve Newcastle maçlarında ise asist yaptı.
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