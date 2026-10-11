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Acun Ilıcalı'nın prensi yine attı: Hull City, Everton karşısında puanı kurtardı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Acun Ilıcalı'nın prensi yine attı: Hull City, Everton karşısında puanı kurtardı

Premier Lig'de Hull City konuk ettiği Everton ile 2-2 berabere kaldı. Acun Ilıcalı'nın övgüyle bahsettiği Belloumi takımının ikinci golünü attı.

#1
Foto - Acun Ilıcalı'nın prensi yine attı: Hull City, Everton karşısında puanı kurtardı

Milli ara dönüşünde Premier Lig'in 6. haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Everton'ı konuk etti.

#2
Foto - Acun Ilıcalı'nın prensi yine attı: Hull City, Everton karşısında puanı kurtardı

İkinci yarıda ev sahibi takım, Gelhardt'ın 48. dakikada attığı golle öne geçti. Everton, 55'te Dewsbury-Hall ile eşitliği yakalarken; Thierno Barry'nin 68'de attığı golle öne geçti. Bu kez Hull City kısa süre içerisinde cevap verdi. Turuncu siyahlılar, Belloumi'nin 74'te attığı golle skoru 2-2'ye getirmeyi başardı.

#3
Foto - Acun Ilıcalı'nın prensi yine attı: Hull City, Everton karşısında puanı kurtardı

Hull City puanını 9 yaparken, Everton 10 yaptı. Ligin 7. haftasında Hull City, Fulham deplasmanına çıkacak. Everton ise Chelsea'yi konuk edecek.

#4
Foto - Acun Ilıcalı'nın prensi yine attı: Hull City, Everton karşısında puanı kurtardı

Acun Ilıcalı'nın beklentisinin yüksel olduğu Mohamed Belloumi bu sezon Premier Lig'de 5 gol katkısı verdi. Cezayirli oyuncu, Chelsea'ye 2 gol atarken, 1 tane de Everton'a attı. 24 yaşındaki oyuncu, Coventry ve Newcastle maçlarında ise asist yaptı.

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