Gece yatmadan bunu için ve karaciğeriniz tertemiz olsun! Gizli saklı olay tarif ağızları açık bıraktı!

Karaciğer temizliği sabah saat 1 ve 3 arasında meydana gelir. Eğer bu saatlerde derin uykuda değilseniz, karaciğerinize iyilik yapmıyorsunuz demektir. Ayrıca zamanında yatmış olsanız bile, eğer akşam yemeğinde fazla yağlı bir şey tükettiyseniz, karaciğerinizi zorlu bir gece bekliyor demektir. Tek yapmanız gereken karaciğerinize fazla yüklenmemeyi öğrenmek. Gerisini kendisi halledecektir.

Bahar öncesi mutlaka yapılmalı! Yatmadan önce içerseniz karaciğerleri tertemiz yapıyor.

Sapını çöp diye atıyoruz ama hemoroidin dermanı sapında... Karaciğeriniz siz farkında olmasanız da vücudunuzu temizleyen en önemli organlardandır. Eğer fazla yağlı yemekler tüketiyorsanız ve ayrıca alkol kullanıyorsanız, karaciğerinizi zorluyorsunuz demektir. Düzenli temizlenmediğinde karaciğer fonksiyonlarında düşüş olabilir ve bu olduğunda sağlığınızı ciddi anlamda kaybedebilirsiniz. Size bahsetmek üzere olduğumuz içecekleri düzenli olarak tükettiğiniz takdirde karaciğeriniz tertemiz, sağlığınız da en üst seviyede olacaktır.

Papatya çayı

Papatya çayı; uykuya kolayca dalmak, vücudunuzu toksinlerden temizlemek ve karaciğer faaliyetlerini iyileştirmek için birebirdir. 1 yemek kaşığı kuru papatya çiçeği ve bir su bardağı sıcak suda 10 dakika kadar demleyerek yatmadan önce için ve karaciğeriniz tertemiz olsun.

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Sıcak limon suyu

1 hafta boyunca her gece yatmadan bir su bardağı sıcak suya bir limonu sıkın, için ve yatın. İdrar söktürücü etkisi sayesinde karaciğerinizi ilk günkü gibi tertemiz yapacaktır.

Limon ve zencefil çayı

Birlikte kullanıldıklarında bağışıklık sisteminizi güçlendirir, vücut sağlığınızı iyileştirir ve metabolizmanızı hızlandırır. 1 hafta boyunca gün aşırı olarak gece yatmadan önce; yarım limon, birkaç dilim zencefil ve bir su bardağı sıcak suyu karıştırın, 10 dakika demlenmesine izin verin ve için. Sonuçlarına inanamayacaksınız.

Nane çayı

Metabolizmanız ve sindiriminiz için harika etkileri vardır. 2 yemek kaşığı kuru nane yaprağı ve bir su bardağı sıcak suda 10 dakika boyunca demleyin ve ardından afiyetle tüketin. Gün aşırı olarak bir hafta boyunca gece yatmadan tekrarlarsanız, sadece karaciğerinizi temizlemekle kalmayacak, aynı zamanda da kilo vermeye başlayacaksınız.

Yulaf

Kahvaltılarımızın vazgeçilmezi, lif zengini bu yiyeceğin karaciğere iyi geldiğini biliyor muydunuz? Hem kilo vermek isteyenler, hem de vücudunu temiz tutmak isteyenler rahatlıkla yulaf kullanabilir. 1 su bardağı yulafı tencereye boşaltın ve üzerine 6 bardak su ve bir çay kaşığı tarçın ekleyin. İyice kaynadıktan sonra yumuşayan yulafları iyice süzün. Ardından ister süt, ister yoğurt ve meyve karışımına katarak afiyetle tüketin.