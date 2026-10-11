Türkiye Yüzyılı'na yakışır dev adım: Sağlık Bakanı Memişoğlu 81 ilin sağlık kurmaylarını Urla'da topladı!
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 81 ilin il sağlık müdürleriyle İzmir'in tarihi Urla Karantina Adası'nda bir araya gelerek 3 gün süren devasa bir istişare ve değerlendirme zirvesine imza attı. Yurt genelinde vatandaşa sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak, saha dinamiklerini yerinde incelemek ve yeni dönem stratejilerini kararlaştırmak amacıyla gerçekleştirilen yoğun çalışma programının ardından sosyal medya hesabından kararlılık mesajı veren Memişoğlu, güçlü altyapı ve imkan vurgusu yaptı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 81 ilin il sağlık müdürleriyle bir araya geldikleri toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Memişoğlu paylaşımında, “"Birlik ve beraberlik içerisinde, Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir sağlık vizyonu için çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.
Memişoğlu, NSosyal hesabından, 81 ilin il sağlık müdürleriyle bir araya geldikleri İzmir'in Urla ilçesindeki Karantina Adası'nda, 3 gün süren verimli bir istişare ve değerlendirme toplantısını geride bıraktıklarını belirtti. Türkiye'nin dört bir yanında sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak, yeni dönem hedeflerini ve saha dinamiklerini istişare etmek üzere yoğun bir çalışma programı yürüttüklerini aktaran Memişoğlu, "Birlik ve beraberlik içerisinde, Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir sağlık vizyonu için çalışmaya devam edeceğiz. Sağlıklı bir Türkiye için özveriyle çalışan tüm yol arkadaşlarıma ve emek veren ekibimize teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.
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