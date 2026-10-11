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Gündem Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 30 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu! Sürücüler isyan etti
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Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 30 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu! Sürücüler isyan etti

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Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 30 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu! Sürücüler isyan etti

Bulgaristan'ın Kapitan Andrevo Sınır Kapısı'ndaki yenileme çalışmaları nedeniyle Kapıkule'nin yoğunluğunun kaydığı Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 30 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu. TIR sürücüleri isyan etti.

Kapıkule'nin karşısındaki Kapitan Andrevo Sınır Kapısı'nda yürütülen çalışmalar nedeniyle bu güzergahı kullanamayan tır sürücüleri, yurt dışına çıkış için Hamzabeyli'ye yöneldi.

Hamzabeyli'deki yoğunluğun artması ve Bulgaristan tarafındaki işlemlerin talebi karşılayamaması nedeniyle tır kuyruğu sınır kapısından itibaren 30 kilometreye ulaştı.

Tır sürücüsü Zeki Akar, Kapitan Andrevo'daki tadilatın Hamzabeyli'deki yoğunluğu artırdığını söyledi.

Çalışmaların sürdüğü kapıda yalnızca iki peronun hizmet verdiğini belirten Akar, Bulgaristan tarafındaki işlemlerin yavaş ilerlediğini öne sürdü.

Sürücü İbrahim Uzuner de uzun bekleyişin kendisi gibi çok sayıda tır sürücüsünü mağdur ettiğini kaydetti.

 

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