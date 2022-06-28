Yoğurt tatlısı tarifi: İşte hakiki yoğurt tatlısı budur!

Yoğurt Tatlısı Malzemeleri

3 adet yumurta

4 kahve fincanı un

4 kahve fincanı yoğurt

3 kahve fincanı irmik

1,5 kahve fincanı sıvı yağ

1 kahve fincanı şeker

1 paket kabartma tozu

2 paket vanilya

1 adet portakal kabuğu rendesi

şerbeti için:

4 su bardağı su

1/4 adet limon suyu

Yoğurt Tatlısı Nasıl Yapılır?

Şerbet için bir tencereye suyu ve şekeri koyup kaynatın. Şeker eriyip hafif yoğunlaşan şerbetin içine limon suyunu damlatıp bir taşım kaynatıp ocağın altını kapatın. ve soğumaya bırakın.

Yumurtaları, şeker ile birlikte köpürene dek çırpın. Yoğurdu ve sıvı yağı ilave edin. Çırpmaya devam edin. Elenmiş unu, irmiği, kabartma tozunu, portakal kabuğu rendesini ve vanilyayı ekleyip mikserin düşük ayarı ile karıştırın. Hafifçe yağlanmış ve biraz şeker serpiştirilmiş orta boy borcama hamuru boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında altı üstü pembeleşinceye kadar pişirin. Ardından hazırlayıp iyice soğuttuğunuz şerbeti, fırından çıkan tepsiyi 2-3 dakika bekletip soğuk şerbetle buluşturun. Tepsinin üzerini örtün. Tatlı şerbetini emdiğinde dilimleyerek servis yapın. Üstüne hindistan cevizi serpebilirsiniz.

Limonlu yoğurt tatlısı nasıl yapılır?

Yoğurt Tatlısı tarifi

Malzemeler

1 adet limonun kabuğu

250 gram labne peynir

1 yarım su bardağı un

1 yarım su bardağı irmik

3 adet yumurta

4 yemek kaşığı toz şeker

1 miktar tereyağı

1 miktar un

1 miktar su

Şerbeti için:

2 su bardağı süt

2 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı lavanta

Krema için:

1 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 adet nar

1 tutam toz şeker

Tarif

Limonun kabuklarını rendenin ince kısmıyla rendeleyin. Tencerenin içine bir miktar su koyup kaynatın. Tencerenin üzerine ısıya dayanıklı bir kap yerleştirin. Kabın zemininin suya değmemesine özen gösterin. Kabın içine labneyi koyun ve çırpma teliyle karıştırarak labneyi suyun buharında eritin. Lebnenin içine unu ve irmiği ekleyip çırpma teliyle tekrar karıştırın. Kabı ocaktan alın ve spatula veya kaşık yardımıyla karışımı iyice karıştırarak bir hamur haline getirin. Limon kabuklarını da ilave edin. Karışımın sıcak kalması için kabı tekrar su dolu tencerenin üzerine koyun. Ayrı bir kaseye yumurtaları kırın, üzerine şekeri ekleyin ve mikser yardımıyla yumurta ve şekeri iyice karışana kadar çırpın. Yumurta ve şeker karışımını labne karışımının üzerine dökün, kabı tencerenin üzerinden alın ve mikser yardımıyla karıştırarak pütürlerinden kurtulun. Bu sırada içine kabartma tozu ve nişastayı ekleyin. Çırparak iyice karıştırın. Fırın kaplarının içini tereyağı ile yağlayın. Kapların içine bir miktar da un serpiştirip fazla unu silkeleyin. Böylece içine konan karışım pişerken kaba yapışmayacaktır. Karışımı fırın kaplarına paylaştırdıktan sonra önceden 180 dereceye ısıtılmış fırında 40-45 dakika pişirin. Narı ayıklayıp tanelerini bir kaba koyun ve suyunu dibine bırakması için bekletin. Şerbeti hazırlamak için ocağa ufak bir tencere koyun ve içine süt ve şekeri ekleyin. Lavantayı da katıp hafifçe karıştırarak lavantanın süte aromasını vermesini sağlayın. Şerbet kaynayınca altını kapatın. Sütü süzerek lavantaların büyük parçalarını sütten ayırın. Pişen tatlıları fırından alın ve üzerlerine lavantalı süt şerbetinden dökün. Tatlıları şerbeti içine çekinceye kadar dinlenmeye bırakın. Krema için bir kaba süzme yoğurdu koyun. Nar tanelerinin dibine bıraktığı suyu, yoğurda renk ve aroma vermesi için bir kaşık yardımıyla alarak süzme yoğurdun üzerine ekleyin. Yoğurdu güzelce karıştırın. Üzerine şekeri ekleyip tekrar karıştırın. Şerbetini çeken tatlıları kabından ters çevirerek servis tabağına çıkartın. Yanına hazırladığınız kremadan koyun. Üzerini nar taneleri ve taze nane yapraklarıyla süsleyip servis edin.