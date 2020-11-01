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Gündem Yoğun bakımda olan Muhittin Böcek'le ilgili yeni açıklama
Gündem

Yoğun bakımda olan Muhittin Böcek'le ilgili yeni açıklama

Kovid-19 tanısı ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in bilincinin yerinde olduğu ve belirli düzeyde ağızdan beslenebilen Başkan Böcek'e enfeksiyon için yoğun bir tedavi uygulandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 19:04:00 -
Yoğun bakımda olan Muhittin Böcek'le ilgili yeni açıklama

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in durumuna ilişkin belediyenin sosyal medya hesaplarından bugün yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Enfeksiyon için yoğun bir tedavi uygulanmaktadır. Bilinci yerinde ve belirli düzeyde ağızdan beslenme başlatılmış olup genel seyri iyiye gitmekle beraber enfeksiyon bulguları nedeniyle durumu ciddiyetini korumaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Muhittin Böcek 55 gündür yoğun bakımda

CHP’li Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta sosyal medya hesabından Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için ikazda bulunmuştu.

Özel hastanede takibi yapılan Muhittin Böcek, durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Muhittin Böcek, 55 gündür yoğun bakım servisinde tedavi görüyor.

 

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