YLSY bursu nedir? YLSY 2021-2022 başvuru! YLSY başvuru tarihleri: YLSY Yurt Dışı Lisansüstü Eğitim burs başvuruları başladı

Ylsy bursu nedir?

Üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanması amacıyla mecburi hizmet karşılığında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen yurt dışı lisansüstü öğrenim bursluluk programıdır.

YLSY 2021-2022 başvuru - YLSY başvuru tarihleri ile ilgili açıklama

Yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek üzere başvuru yapacak adaylar, başvuru işlemlerini 1 - 11 Kasım 2022 tarihleri arasında Bakanlığımızın http://rebus.meb.gov.tr (REBUS - Resmî Burslu Öğrenci Sistemi ) internet adresi üzerinden "T.C. kimlik numarası, kimlik seri numarası ile yakınının (eş, çocuk, anne veya baba) T.C. kimlik numarası" bilgilerini kullanarak yapacaklardır. Başvurular 11 Kasım 2022 tarihinde saat 17.00'de sona erecektir.

2022 YLSY süreci ve kontenjanlara ilişkin detaylı bilgilere ulaşmak için başvuru yapacak adayların duyuru ekinde yer alan 2022 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu ile Tercih Tablosu´nu dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Adayların 2022 YLSY Tercih Tablosunda yer alan "Tamamlanacak Öğrenim Seviyesinde" öğrenim görmeleri gerekmektedir. Adayların bu doğrultuda başvuruda bulunmaları önem arz etmektedir.

ÖNEMLİ NOT: Sisteme giriş yaparak bilgilerini kaydeden ya da tercihte bulunan adaylardan bilgilerini ya da tercihlerini güncellemek isteyenler "2022 YLSY Başvuruları ve Tercih İşlemleri İçin Tıklayınız" sekmesiyle tekrar giriş yapabilir.

1) Başvuru, seçme ve yerleştirme işlemlerine ilişkin sorularını [email protected] e-posta adresini,

2) REBUS'a ilişkin teknik destek taleplerini [email protected] e-posta adresini kullanarak iletebilirler.

2022 yılı için YLSY Yurt Dışı Lisansüstü Eğitim burs başvuruları açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığının YLSY bursuyla öğrenim görecek öğrencilerin sayısı belli oldu. Bu kapsamda, Türkiye'nin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla resmî burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yükseköğretim kurumları adına 171, diğer kamu kurum ve kuruluşlar adına 150 olmak üzere toplam 321 öğrenci yurt dışına gönderilecek. Söz konusu öğrenciler, yurt dışında yüksek lisans ve/veya doktora öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra mecburi hizmetlerini ifa etmek üzere ilgili kadrolara atanacak.



Yurt dışına gönderilecek öğrenciler 47 farklı üniversite ve 7 farklı kamu kurumu adına yurt dışında öğrenim görecek. Üniversitelerle beraber Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Millî Savunma Üniversitesi, Savunma Sanayii Başkanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü ve Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı adına da yurt dışına öğrenci gönderilecek.

2022 YLSY kapsamında ilan edilen kontenjanlarla öğrenim görülebilecek ülkelerin tümü dikkate alındığında öğrenciler, 46 farklı ülkede öğrenim görebilecek.

Burs kontenjanlarına farklı lisans alanlarından adayların başvurabilmesi için azami hassasiyet gösterilirken 2022 YLSY çalışmalarında ÖSYM'nin Lisans Programları Tablosundaki bin 198 lisans alanı tarandı ve ilan edilen burs kontenjanlarına 340 farklı lisans alanından mezun olan öğrencilerin başvurabilmesi sağlandı.

Adaylar, başvuru işlemlerini, 01-11 Kasım 2022 tarihleri arasında REBUS (Resmî Burslu Öğrenci Sistemi) http://rebus.meb.gov.tr internet adresinden "T.C. kimlik numarası, kimlik seri numarası ile yakınının (eş, çocuk, anne veya baba) T.C. kimlik numarasını" kullanarak yapabilecekler.

Konuyla ilgili daha detaylı bilgiye, MEB Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünün http://yyegm.meb.gov.tr internet adresinde yayınlanan 2022 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu ve eklerinden ulaşılabiliyor.

Öte yandan, MEB tarafından burslu öğrenciler yurt dışına, 1416 Sayılı Kanun uyarınca, 1929'dan itibaren üniversitelerin ve kamu kurumlarının uzman eleman ihtiyacını karşılamak üzere gönderilirken, başlangıcından bugüne kadar 20 binden fazla öğrenci burs almaya hak kazandı. Şu anda da 51 farklı ülkede 3 bin 904 öğrenci MEB bursundan yararlanıyor.

2022 YLSY Başvuru İşlemleri Kılavuzu için (Tıklayınız)

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