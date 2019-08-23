YKS’de dereceye giren İHL’li şampiyonlar Akit’e konuştu! Başarının formülü İmam Hatip ruhu

Üniversite sınavında en büyük başarıyı gösteren Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin öğrencileri gazetemiz Akit’e konuştu. Dereceye girerek Türkiye’nin en seçkin yükseköğretim kurumlarına yerleşen İHL’li talebeler, hem manevi hem de teknik anlamda aldıkları eğitimin kendilerini farklı kıldığını söyledi. YKS’ye hazırlık aşamasında dershanelere gitmeyerek İmam Hatip hazırlık kursunun eğitim programını takip ettiklerini söyleyen Kartal İHL’liler, yabancı dil eğitimini ise çeşitli ülkelere gönderilerek uygulamalı olarak aldıklarını belirttiler.

Başarıya Fetih suresiyle yürüdüler

Eşit ağırlık türünde Türkiye 2’incisi olan Ahmet Selim Gül, “Biz İmam Hatip’te, sınava hazırlanmaktan daha önemlisi dinimizle ilgili bilgileri edindik. Fıkıh, siyer, hadis, kelam ve benzeri dersleri aldık. Yasin ve Fetih surelerini ezberledik. Bazı arkadaşlarımız maşallah okulla birlikte hafızlık eğitimini birlikte yürüterek hafız oldular” dedi.

İmam Hatip manevi güç

YKS’de Türkiye 132’incisi olan Faruk Sartık, İmam Hatipte teknik bilgilerin yanı sıra manevi donanımla üniversite sınavlarına hazırlandıklarını kaydetti. Faruk Sartık, “Eşit ağırlık puan türünde Türkiye 132’incisi oldum. Koç Üniversitesi Ekonomi bölümünü kazandım. Hem bizim okul hem de İmam Hatiplerin akademik başarısı ortada. İnşallah İHL’nin manevi atmosferini hem üniversite ortamımıza hem de kariyerimize yansıtarak Türkiye’ye hayırlı hizmetlerde bulunacağız” şeklinde konuştu.

Yabancı dil eğitiminde de İHL farkı

YKS’de sayısal puan türünde Türkiye 417’incisi olduğunu belirten Yasir Dikbaş, “Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü kazandım. Kartal İHL’de Değerler Eğitimi ile beraber akademik eğitimimizi başarıyla tamamladık. İngilizce eğitimimiz için Bosna’ya, Arapça eğitimimiz için bir süreliğine Ürdün’e gönderildik. Bunlar okulumuzun çok önemli ayrıntıları. Bu süreç içerisinde hocalarımız bize çok destek oldular. Bizler İmam Hatip Lisesi öğrencilerine nasıl başarılı olacağını gösterdik” sözlerini sarf etti.

“Birlikte başardık”

Türkiye 442’incisi Yavuz Selim Karaman, “YKS sınavına dershaneye gitmeyerek okulun kursuyla hazırlandık ve çok faydalı olan bu kurslarla başarıya ulaştık” dedi. İTÜ Bilgisayar Mühendisliği’ni 1. olarak kazanan Yavuz Selim Karaman şunları söyledi: “İmam Hatip okulları her konuda güzel yanları bulunan bir eğitim alanı. Kartal Anadolu İHL’de hazırlıkla beraber 5 yıl okuduk. YKS sınavına okulun kursuyla hazırlandık. Arkadaşlarımızla uyumlu çalıştık. Tatlı rekabet oldu fakat birbirimizi geçme hırsında değildik. Birbirimize destek olarak başardık.“

İHL’de kardeşlik iklimi var

Türkiye bin 683’üncüsü İbrahim Erbay, “Cerrahpaşa Tıp’ı kazanmak bana nasip oldu. İmam Hatip’te teknik programlarla aldığımız eğitimlerle bize yeni ufuklar açıldı. Normalde hiçbir okulda bulamayacağımız çalışma sistemini okulumuzun sınav hazırlığı kursunda bulduk. Lise öğrenimine adım atacak her arkadaşımıza İmam Hatip Liseleri’ni tavsiye ediyorum. İHL’deki kardeşlik iklimi bizim yarınlarımızdaki en büyük tecrübe kaynağımız olacaktır” ifadelerini kullandı.

İHL’lerin birincisi Kartal

YKS’de en başarılı İmam Hatip Okulu olan Kartal Anadolu İHL; sayısal, sözel, yabancı dil ve eşit ağırlık bölümlerinde ilk 1000’e 40 öğrenci çıkardı. Kartal İHL’de Ahmet Selim Gül Türkiye ikincisi oldu. YKS 2019 sonuçlarına göre Kartal İHL’li 162 öğrenci çeşitli fakültelere yerleşme başarısı gösterdi. Kartal İHL, Mühendislik Fakültelerine 37, Tıp Fakültelerine 32, Hukuk Fakültelerine 21, Siyaset Bilimi ve İktisadi Bilimler Fakültelerine 18 talebe gönderdi. İHL’lerin ‘inci’si Kartal Anadolu’da öğrenim gören talebelerden 27’si Boğaziçi Üniversitesi’ne, 18’i Marmara Üniversitesi’ne, 15’i İstanbul Teknik Üniversitesi’ne, 14’ü İstanbul Üniversitesi’ne, 10’u Galatasaray Üniversitesi’ne yerleşti.

Türkiye’nin eğitimde çekim merkezi konumuna yükselen Kartal Anadolu İHL’ye 2019 LGS sonuçlarına göre ise 38 şehirden öğrenci geldi. Van’dan İzmir’e, Sivas’tan Manisa’ya, Diyarbakır’dan Tekirdağ’a Türkiye’nin her bölgesinden öğrenci, lise öğrenimi için Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne akın etti.