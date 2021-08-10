YKS'de barajın düşürülmesi konusunda YÖK'ten flaş adım
Yükseköğretim Kurulu, YKS'de barajın düşürülmesi konusundaki çalışmalarını tamamladı. Tamamlanan çalışma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu.
Üniversiteye girişte tercih dönemi sürerken, baraj puanlarının düşürülmesi gündemde. Yükseköğretim Kurulu, konuya ilişkin çalışmasını sürdürüyor.
NTV'nin haberine göre; yetkililer, salgın nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesi ve öğrencilerin uzaktan eğitim döneminde sınava iyi hazırlanamamaları nedeniyle üniversite sınavında başarı ortalamasının düştüğünü bildirdi. Çok sayıda aday barajın altında kaldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Yükseköğretim Kurulu, YKS'de barajın düşürülmesi konusundaki çalışmalarını tamamladı. Tamamlanan çalışma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu.