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YKS'de barajın düşürülmesi konusunda YÖK'ten flaş adım
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Gündem YKS'de barajın düşürülmesi konusunda YÖK'ten flaş adım
Gündem

YKS'de barajın düşürülmesi konusunda YÖK'ten flaş adım

Yükseköğretim Kurulu, YKS'de barajın düşürülmesi konusundaki çalışmalarını tamamladı. Tamamlanan çalışma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 14:39:00 -
YKS'de barajın düşürülmesi konusunda YÖK'ten flaş adım

Üniversiteye girişte tercih dönemi sürerken, baraj puanlarının düşürülmesi gündemde. Yükseköğretim Kurulu, konuya ilişkin çalışmasını sürdürüyor.

NTV'nin haberine göre; yetkililer, salgın nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesi ve öğrencilerin uzaktan eğitim döneminde sınava iyi hazırlanamamaları nedeniyle üniversite sınavında başarı ortalamasının düştüğünü bildirdi. Çok sayıda aday barajın altında kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

Yükseköğretim Kurulu, YKS'de barajın düşürülmesi konusundaki çalışmalarını tamamladı. Tamamlanan çalışma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu.

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