YKS üçüncü ek yerleştirme ne zaman? 2022 YKS üçüncü ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

YKS yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir programa yerleşemeyen adaylara için YKS ikinci ek yerleştirme yaptı. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, adaylar, 2021-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yaptı. YKS ikinci ek yerleştirme başvurularının yapılması sonrası YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için YKS üçüncü ek erleştirme başvurusu alınacak. Peki 2021 YKS üçünücü ek yerleştirme ne zaman? YKS üçüncü ek yerleştirme başvurusu başladı mı?

YKS üçüncü ek yerleştirme ne zaman?

YKS 3.tercih tarihleri henüz netlik kazanmadı. 140 barajını geçenlerin ne zaman tercih yapacağı merak edilirken YKS 3. tercih tarihleri açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir. ÖSYM YKS üçüncü ek yerleştirme kılavuzunu bir iki gün içinde yayınlaması bekleniyor. YKS üçüncü ek yerleştirme tercih başvuru kılavuzuyla birlikte YKS üçüncü ek yerleştirme boş kontenjenları, taban puanları da netlik kazanmış olacak.

YKS üçüncü ek yerleştirme taban puanı kaç?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, konuya ilişkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Değerli YKS adaylarımız, 2021-YKS birinci ek yerleştirme için tercih işlemlerini bugün başlatıyoruz. Tercihlerinizi 20-23 Eylül tarihleri arasında 'http://ais.osym.gov.tr' sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını dilerim. Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak. İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek."