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Eğitim

YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

YKS tercihleri ne zaman başlayacak? sorusu üniversite sınavına giren öğrenciler tarafından merak ediliyor. ÖSYM 2020 YKS tercih işlemlerinin başlayacağı tarifi duyurdu. Peki, Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2020-07-28 22:47:00 -
YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

ÖSYM'nin 2020 YKS Tercih İşlemleri başlıklı açıklamasında, adayların üniversite tercihlerini hangi tarihler arasında ve nasıl yapacağına ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, "2020-YKS tercih işlemleri, 06 Ağustos 2020 tarihinde başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 06-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYMnin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59da sona erecektir" denildi.

YKS tercihleri nasıl yapılacak?

Adaylar, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna ÖSYM'nin internet sitesindeki bağlantıdan erişebilecek. Tercih yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri ve tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerektiği belirtilerek, "Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları bölümü mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır" bilgisi paylaşıldı.

ÖSYM ayrıca, adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumalarını ve hiçbir kimseyle paylaşmamalarını isterken, böyle bir paylaşımdan doğacak mağduriyetlerden adayın kendisinin sorumlu olacağını hatırlattı.

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