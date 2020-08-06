Üniversite sınavı üç oturum şeklinde 27-28 Haziran tarihlerinde yapıldı. Sınav sonuçları ise 27 Temmuz’da ilan edildi. Öğrenciler bu süre zarfında hangi bölüme kaç puanla yerleşebileceklerini hesapladı. Tercin süreci ise 6 Ağustos’ta başlayıp 14 Ağustos’ta noktalanacak. Adaylar tercih işlemlerini nereden nasıl yapmaları gerektiğini araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

YKS tercihleri nasıl yapılır? AİS YKS tercihi ekranı 2020

Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.

Adaylar yükseköğretim programlarına nasıl yerleştirilecektir?

Adaylar, Tablo-3'teki ön lisans, Tablo-4'teki lisans programlarına;

a) TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanları,

b) Yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,

c) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir. Yerleştirme işlemlerinde bu kılavuz ile 2020-YKS Kılavuzunda yer alan kurallar geçerli olacaktır.

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