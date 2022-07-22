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Eğitim YKS tercihleri başladı mı? YKS 2022 tercihleri işlemleri nereden nasıl yapılır?
Eğitim

YKS tercihleri başladı mı? YKS 2022 tercihleri işlemleri nereden nasıl yapılır?

YKS tercihleri ne zaman? 2022 YKS sonuçları 18 Temmuz Pazartesi günü açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler tercih takvimine çevrildi. Peki, YKS tercihleri ne zaman nasıl yapılır? YKS tercih işlemleri nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2022-07-22 17:09:00 -
YKS tercihleri başladı mı? YKS 2022 tercihleri işlemleri nereden nasıl yapılır?

Üniversite sınavı 18-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleşti. Merakla beklenen sonuçlar ise 18 Temmuz Pazartesi günü ilan edildi. Peki, üniversite tercihleri ne zaman?

YKS tercihleri başladı mı? YKS 2022 tercihleri işlemleri nereden nasıl yapılır?

Üniversite tercih işlemleri 27 Temmuz-5 Ağustos tarihlerinde ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak. Üniversite tercih işlemleri ÖSYM AİS üzerinden belirtilen tarihler arasında yapılacak.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

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