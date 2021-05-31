YKS sınavının bilindiği gibi 3 oturumdan oluşmaktadır. Bunlar, TYT, AYT ve YDT sınavlarıdır. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavının ilk oturumu olan TYT sınavı 26 Haziran’da yapılacak. YKS sınavında salondan ne zaman çıkılacağı merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin detayları…

YKS sınavında, sınav salonundan ne zaman çıkabilirim?

Sorumlu kişiler, sınav evrakı dağıttıktan sonra adayların; TYT sınavının ilk 120 dakikası, AYT sınavının ilk 135 dakikası, YDT sınavının ilk 90 dakikası tamamlanmadan ve her bir sınavın son 15 dakikası içerisinde sınav salonunu terk etmeleri yasaktır. Adaylar bu süreler dışında sınav evrakını teslim ederek sınav salonundan çıkabilirler.